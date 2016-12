Fashion Alphabet: Z come Giuseppe Zanotti

07:00 - Gli appuntamenti del martedì con la storia della moda dalla A alla Z si concludono con la lettera Z di Zanotti. Per venti settimane abbiamo ripercorso curiosità e stili da scoprire insieme a Privategriffe, primo negozio online in cui comprare e vendere capi e accessori delle migliori marche, usati come nuovi e controllati da esperti. Ma, niente paura: sono in arrivo altre novità per continuare l’esplorazione del fashion e dello stile.

Giuseppe Zanotti, originario di una piccola città vicino a Rimini, negli anni ’80 è un appassionato DJ, frequentatore di ambienti eclettici e d’avanguardia. La propensione per l’arte, la moda, il design, lo portano a Milano e Parigi, dove segue le sfilate di prêt-à-porter.



La passione per le calzature e la cultura artigianale lo spingono prima a collaborare come designer free-lance, e poi a lavorare a tempo pieno nelle più grandi case di moda. L’esigenza di creare senza limitazioni di alcun tipo lo porta all’acquisizione del calzaturificio Vicini: qui vengono spostati l’Ufficio Stile e realizzati reparti per la creazione di gioielli, dei ricami, dei tacchi, portando la produzione artigianale ad un livello altissimo.

La prima collezione viene presentata a New York: riscuote grande successo tra i buyer. La popolarità arriva prestissimo, con le aperture di negozi in tutto il mondo: Milano, Parigi, Londra, New York, Mosca, Dubai, Hong Kong e nei principali centri dello shopping mondiale.



Ricerca e sviluppo, amore per la creatività e la ricerca del bello sono il cuore pulsante del brand, amato dalle star di tutto il mondo, tra cui Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker.

I sandali gioiello della maison sono vere e proprie evoluzioni di creatività e arte, creazioni uniche nel loro genere.



Anche le star “di casa nostra” amano Giuseppe Zanotti e ne sono testimonial e amiche, come Melissa Satta, Belen Rodiguez, Elena Santarelli, Ilary Blasi e tante altre.



Per il tuo shopping nell’universo Zanotti, visita la selezione di privategriffe.com.