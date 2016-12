14 novembre 2014 Fanciulle in fiore: non tramonta il rito del debutto in società Una festa e una cornice da sogno per sentirsi principesse per una notte Tweet google 0 Invia ad un amico

11:25 - Fare ingresso in una sala scintillante indossando un prezioso abito da sera, al braccio di un bel cavaliere in alta uniforme e sulle note di una intera orchestra: è il rito del debutto in società secondo l’etichetta e un fasto che riportano al sapore della fiaba. Soprattutto è un rito che non tramonta anche nell’era dei social network e delle coppie 2.0. Lo dimostra l’interesse e la curiosità che continuano a suscitare i Balli delle Debuttanti che ancora vengono organizzati in diverse città italiane. Uno dei più conosciuti e scenografici è quello in programma sabato 15 novembre preso la Reggia di Venaria, a pochi chilometri da Torino. Il ballo si intitola “Vienna sul Lago” , celebra la sua ventesima edizione e ha come protagoniste 18 ragazze di tutta Italia, accompagnate da altrettanti fascinosi ufficiali dell’Esercito Italiano.

Il ballo, organizzato dal Comitato Vienna sul Lago, senza scopo di lucro e noto per i progetti di solidarietà premiati anche con una medaglia di benemerenza della Presidenza della Repubblica, si svolge nella magica cornice della Galleria egli Specchi della Venaria Reale: qui le “fanciulle in fiore” danzeranno sulle note dell’Orchestra Mozart di Torino, accompagnate dagli Ufficiali dell’Esercito Italiano della Scuola di Applicazione di Torino. Vestiranno per l’occasione gli abiti della Maison Pastore e il loro look sarà curato dallo stilista Domenico De Santis. Il trucco e le acconciature saranno realizzati dallo staff Curletto e della scuola “L’Estetica” di Torino.

"Vienna sul Lago" - Il Gran Ballo della Venaria Reale” ha anche una finalità benefica. I proventi raccolti in occasione dell’evento servono ogni anno a finanziare progetti di utilità sociale a sostegno di case di riposo per anziani, comunità di minori vittime di abusi familiari, sedi di associazioni di volontariato ed enti ed associazioni benefiche.