Voglia di nuovo: piccola guida per lo shopping perfetto

IL PRIMO PASSO SI FA IN CASA – Apri il tuo armadio e valuta con attenzione e obiettività il suo contenuto. Che cosa ti serve veramente? Controlla le taglie: i jeans o il tubino nero dello scorso anno ti entrano ancora e ti stanno bene? Hai una camicia o una maglia adatta da abbinare a quella gonna che sfrutti così poco? Fai un elenco accurato di quello che ti serve e inserisci nella lista anche qualcosa in più, per toglierti un desiderio.



PIANIFICAZIONE – Dopo aver compilato la tua wish list, controlla l’ultimo estratto conto della carta di credito e fissa il budget che puoi destinare agli acquisti. Se i conti quadrano, tutto bene: altrimenti, riprendi in mano la tua lista e fai un elenco di priorità: decidi di che cosa hai bisogno con maggiore urgenza e quali acquisti possono invece essere rimandati alla stagione dei saldi, o almeno al mese prossimo, per scaglionare gli esborsi. Conosci i Mid Season Sale? Sono i saldi di metà stagione, che molti negozi (anche online) riservano ai loro clienti. Se ti servi spesso di una boutique o di un marchio, informati e chiedi di essere avvisata quando ci sono delle promozioni. Se temi di non saper resistere alle tentazioni, fatti accompagnare da un’amica che faccia la parte della cattiva coscienza, oppure lascia a casa bancomat e carta di credito: pagare in contanti ti darà la dimensione precisa di quanto stai spendendo.



QUESTIONI DI TEMPI – Lo shopping è un piacere quando si ha la possibilità di girare con calma tra vetrine e negozi, entrare a curiosare e provare i capi in modo sereno e rilassato. Se invece ci si muove sotto la spinta dell’urgenza e in mezzo alla folla, fare acquisti è faticoso e poco efficace: spesso si finisce per comprare qualcosa che non ci soddisfa. Evita i momenti di punta: se durante la settimana sei troppo presa e ti resta solo il weekend, sfrutta le ore del primo mattino, nelle quali negozi e centri commerciali sono meno affollati. Non ridurti all’ultimo momento: se ti serve un outfit per una festa o una cerimonia, non ridurti al giorno prima.



VESTITI NEL MODO GIUSTO – Scegli abiti e scarpe comode, da sfilare o infilare facilmente nei camerini di prova. Indossa capi dai colori neutri, che non “facciano a pugni” con quello che ti proverai, e scarpe che si possano abbinare ai capi di cui sei in cerca: inutile andare a provare un abito da sera con le sneakers ai piedi!



CACCIA AL TESORO – Con la tua wish list in tasca, o almeno ben chiara nella mente, parti all’attacco. Non fermarti però al primo negozio: anche se hai adocchiato un capo che ti ha folgorata, fai un po’ di ricerca e confronta modelli e prezzi. Potresti trovare qualcosa di ancor più attraente o un prezzo magico, che ti fa cambiare idea.



NEL CAMERINO DI PROVA – Occhio alla taglia: non comprare un vestito che ti va stretto perché di certo riuscirai a perdere quei due centimetri di troppo o, peggio ancora, perché ti vergogni a chiedere alla commessa la tua vera taglia. Impara a conoscere i tuoi lati deboli, i tuoi punti di forza e impara a nasconderli o valorizzarli. Una nota per la tua autostima: l’illuminazione dei camerini spesso è impietosa e sembra sottolineare tutto quello che non ci piace di noi stesse. Scegli il camerino più grande che puoi e allontanati dallo specchio per vedere l’effetto. Quando hai comprato un capo, conserva lo scontrino e provalo di nuovo arrivando a casa: molte volte scoprirai che ti sta molto meglio di quanto pensavi (e se così non fosse, torna in negozio a cambiarlo).



ATTENZIONE ALLA QUALITÀ – Prima di acquistare, controlla le etichette: verifica se il capo è in fibre sintetiche o in materiale naturale, se lo puoi lavare in casa o se sarai costretta a mandarlo in tintoria ogni volta. Questo ti farà capire anche se il prezzo è in linea con il suo valore. Controlla anche che non presenti difetti evidenti, come fili che pendono o scuciture (capita più di spesso di quanto pensi, anche nei negozi di qualità). Ricorda che investire su un capo costoso può essere un buon affare: un pezzo versatile, che potrai utilizzare in molti outfit diversi, che ti dia buone garanzie di durata e garantirti un tocco di classe, merita una spesa extra. Meglio scegliere i piccoli prezzi su quello che adopererai poche volte o per una stagione soltanto.



Infine, quando arrivi a casa felice e carica di sacchetti, apri il tuo guardaroba e butta via senza pietà almeno qualche cosa di vecchio: i tuoi abiti nuovi meritano un armadio arioso e ordinato.