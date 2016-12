Vacanze in famiglia: bagagli al minimo

La lista - Prima di fare qualsiasi tipo di bagaglio, è d'obbligo compilare una lista con tutto ciò che si considera indispensabile, dividendola per categoria. Per esempio: vestiti, calzature, accessori, medicinali, bagno. Dopo una prima lista, che sicuramente sarà troppo lunga, si effettua una scrematura concentrandosi sulla giornata-tipo in vacanza ed eliminando tutto ciò che si può acquistare anche sul luogo di villeggiatura in caso di necessità o che sicuramente non si utilizzerà. È importante essere molto razionali e, soprattutto, realisti.



I vestiti - Lista alla mano, si preparano i vestiti da infilare in valigia. Ma con un certo criterio. Innanzitutto, e questa per molti forse non è una buona notizia, gli abiti stirati e piegati occupano uno spazio irrisorio rispetto agli stessi stropicciati e infilati a caso nella borsa da viaggio. Dunque, ferro da stiro, pazienza e abilità nel piegare. Sul web, sono disponibili addirittura tutorial esaustivi su metodi rodati e incredibili per piegare i capi di abbigliamento rendendoli minuscoli. A biancheria e calze, si riservano i "buchi" rimasti in valigia.



Le scarpe - L'argomento calzature è molto caro soprattutto alle donne. Per quanto riguarda uomini e bambini, solitamente, ci si limita a un paio di sneakers, sandali o infradito e, nel caso, stivaletti per la pioggia. Il discorso, visto da un'ottica femminile, cambia: in linea generale si tende, infatti, all'esagerazione. Invece, è bene limitarsi scegliendo un paio di calzature comode o da camminata, infradito di gomma e scarpe che possano essere abbinate sia a un outfit da giorno sia a una mise più elegante. Un esempio su tutti, se si è in estate, è il sandalo basso ma dorato e arricchito di bijoux. Le scarpe vanno riposte in appositi sacchetti chiusi con cerniera a lampo e infilate nella tasca specifica o, in assenza di quest'ultima, ai lati della valigia.



Il beauty - Meglio evitare enormi beauty case con confezioni maxi o famiglia di ogni prodotto. Prima di tutto perché, per esempio in aereo, questo tipo di contenitori non sono permessi. E poi perché sicuramente non si finirà tutta la confezione nell'arco di una vacanza. Per alleggerirsi, è consigliabile procurarsi i flaconcini vuoti da riempire con i prodotti abituali. E, per il resto, acquistare mini-taglie. La stessa cosa per quanto riguarda phon e piastra: vale la pena fare un investimento e optare per le versioni da viaggio (utili, poi, anche in palestra).



I medicinali - Sui medicinali, meglio invece non lesinare. Scegliendoli, però, con cognizione di causa. È sempre bene avere a disposizione, oltre ai farmaci abituali e ai salvavita (per esempio, cortisonici e adrenalina per gli allergici): antipiretici, analgesici, pomate antistaminiche, crema all'arnica, gel all'aloe, sali minerali reidratanti, un antiemetico, cerotti, garze, disinfettanti e ghiaccio secco.