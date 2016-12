Usi alternativi delle mele

Contro il mal di testa - La mela fa bene sia mangiata, sia... annusata! Infatti, pare proprio che odorare le mele verdi aiuti a superare anche le crisi di emicrania. Inoltre, la mela rappresenta un'efficace protezione per la salute dei polmoni e ci difende da asma e allergie respiratorie. Chi vive in una città inquinata e chi è in surmenage lavorativo, con conseguenti malesseri da stress, dovrebbe gustare e annusare almeno una mela al giorno.



Per profumare la casa - Tutti desiderano una casa che sappia di pulito e natura. I pot pourri in commercio sono spesso ricchi di fragranze artificiali e composti chimici, aggiunti a fiori e frutti essiccati, in grado di causare anche potenziali allergie. Dunque, è preferibile preparare profumatori per la casa scegliendo personalmente gli ingredienti. Le mele secche (acquistate già pronte o lasciate essiccare in casa) sono un'ottima idea, soprattutto se abbinate a fettine di arancia e mandarino, con un'aggiunta di cannella o menta piperita.



Per creare un timbrino - I bambini adorano timbrare qualsiasi cosa, compresa la pelle. Di timbrini per i bimbi se ne trovano molti e, di norma, utilizzano inchiostri lavabili e atossici. Ma avete mai provato a usare la mela come timbro? Basta tagliarla a metà e intarsiarla con il disegno che si preferisce. Questo tipo di utilizzo, tra l'altro, favorisce lo sviluppo della manualità fine del bambino e aiuta a riciclare mele avanzate o in dirittura d'arrivo.



Ingrediente di bellezza - La mela verde è un ingrediente perfetto per preparare maschere di bellezza purificanti e astringenti a casa. Infatti, la sua polpa ha proprietà rinfrescanti e si rivela ideale per trattare la pelle mista o impura, senza causare secchezza o sensazione di cute che tira. Creare la maschera è semplicissimo: si frulla o si grattugia una mela verde, si unisce a un vasetto di yogurt bianco e si lascia in posa su viso e decolleté.



Aceto di mele per i capelli - Con l'aceto delle mele si ottengono capelli più lucidi e sani. Infatti, è sufficiente effettuare l'ultimo risciacquo miscelando un bicchiere di aceto di mele (che si può preparare anche in casa) con acqua. L'aceto di mele toglie il calcare e assicura una chioma più luminosa. Infine, grazie a questo prezioso ingrediente, si previene anche l'avvicinamento dei temutissimi pidocchi, facilitando la rimozione delle lendini qualora i pidocchi avessero già lasciato il segno. Perfetto per essere usato da tutta la famiglia.



Mantiene i cibi freschi e fa maturare la frutta - Quando si preparano torte o biscotti, è consigliabile conservarli vicino a qualche fetta di mela. Si manterranno così sia la fragranza della preparazione, sia la freschezza. Le mele sono anche ottimi acceleratori naturali per la frutta acquistata acerba o che, comunque, richiede ulteriore maturazione. Per esempio, se i kiwi sono ancora aciduli e duri, sarà sufficienti riporli in una ciotola insieme alle mele per farli giungere a maturazione più rapidamente.