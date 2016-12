Tavola di primavera: prova con lo shabby chic

Tovaglia provenzale - Shabby chic riporta alle campagne della Provenza, così come alle atmosfere di antichi cottage inglesi. Questo tipo di ispirazione può contagiare anche tavole che propongono menu all'italiana e frugali brunch primaverili. A partire dalla tovaglia. Quale scegliere? Partendo dal colore, saranno perfetti il classico bianco o il rosa antico. Ma in un tessuto naturale, come il lino, e arricchite da piccole ruche o da temi floreali ricamati a mano. No all'eccesso di eleganza in stile barocco e decisamente no al minimal.



Portatovaglioli - Lo shabby chic non ama i tovaglioli di carta né i corrispettivi in tessuto ma dozzinali o prodotti in serie. Per ricreare un'atmosfera da casa di campagna, è bene scegliere tovaglioli in tinta con la tovaglia, magari ereditati da una nonna o una zia, e "fermati" da un portatovagliolo speciale. Sì, quindi, alla biancheria da tavola nei colori che richiamano la dolcezza della natura: tonalità romantiche come il verde acqua, il lilla o la nuance carta da zucchero. Per quanto riguarda il portatovagliolo, saranno perfetti quelli in spago con applicazioni di piccoli fiori o foglie. In questo caso, il dettaglio floreale potrà essere vero (per le "puriste") oppure finto ma con gusto (il kitsch è vietato).



Piatti e posate - È proprio il caso di sfoderare le porcellane della nonna o di fare incetta di oggetti shabby chic, ormai acquistabili anche a prezzi competitivi. Questo tipo di stile prevede posate e piatti decorati preferibilmente a fiori o a pois. Tono su tono nelle nuance, non è però necessario che siano stoviglie perfettamente appaiate. Anzi, se si ha gusto, anche l'accostamento di posate tra loro diverse o piatti differenti, può risultare addirittura più chic del servizio completo.



Centrotavola - Al centro della tavola shabby chic, trionfano i fiori. No alle composizioni estremamente ricercate e sì, invece, alla naturalezza elegante. I fiori ideali per una tavola primaverile sono tulipani, lavanda, roselline e margherite bianche. Sì anche ai fiori di campo, piccoli e nei toni del blu, del viola o del rosa. Per disporli, meglio evitare il classico vaso di vetro e cristallo, ma puntare su scelte originali come una bottiglia di vetro riadattata, un innaffiatoio smaltato o un piccolo portavaso. L'effetto découpage si rivela qui strategico: le mani più creative potranno creare vere e proprie meraviglie con carte floreali, colla e smalti.



Alzatine per torte e frutta - Nulla a che vedere con alzatine in cristallo oppure oggetti preziosi. L'alzatina shabby chic, per frutta e dolci, è strategicamente vintage e ispirata a una casa di campagna. In alternativa, la frutta può essere servita in un cesto di vimini, foderato con tessuti floreali in lino o semplice cotone (per esempio, un antica e candida federa riadattata per l'occasione).



Dolci in barattolo - Per quanto riguarda il menu, particolare attenzione va riservata ai dolci. Il dessert al cucchiaio, molto chic e "antico", andrebbe servito in barattolo. Per esempio, una zuppa inglese o una crema pasticcera troveranno la loro sede ideale in un piccolo vaso di vetro decorato con un nastro colorato e un tappo speciale dipinto a quadri, pois o a fiorellini.