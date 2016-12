Strategie per affrontare la primavera con il sorriso

Svegliarsi presto - Soprattutto con il cambio dell'ora, il momento del risveglio pare essere uno dei più problematici al passaggio di stagione. Infatti, non è raro che il sonno sia più disturbato e che ci si svegli ancora più stanche di quando ci si è coricate. È tutto fisiologico, l'importante è alzarsi comunque presto e sempre alla stessa ora. La sveglia, però, dovrebbe essere dolce e in linea con il risveglio primaverile: suoni della natura (acqua, cinguettìo degli uccellini) o musica classica (Mozart, Chopin, Vivaldi).



Camminare di buon mattino - Per combattere la tristezza da cambio di stagione, è efficace fare movimento appena sveglie. E preferibilmente a digiuno. L'ideale è una bella camminata a passo veloce (di 30 minuti circa) all'aperto. Ma possono funzionare anche una pedalata, il tapis roulant, lo yoga o qualche esercizio a corpo libero eseguito con le finestre spalancate.



Cambiare la colazione - La tristezza primaverile è, spesso, correlata alla spossatezza tipica del cambio di stagione. Per contrastarla, ritrovando il buonumore, è utile fare un'ottima colazione abbandonando il caffè bevuto al volo o il latte con i biscotti. Meglio rivoluzionare il menu, concedendosi tanta frutta fresca (ricca di minerali e vitamine), cereali integrali e tè verde (idratante e detox).



Fare ordine in casa - Non si tratta delle vere e proprie pulizie di primavera, ma fare ordine in casa al cambio di stagione aiuta a combattere la malinconia. Come procedere? Eliminando tutti gli oggetti e gli abiti in disuso, tristi e che hanno ormai fatto la loro stagione. Con più spazio libero e più ordine attorno, si ritrova anche l'equilibrio emotivo.



Aiutarsi con gli oli essenziali - L'aromaterapia ha un potere molto forte sui nostri stati d'animo. Contro la fisiologica tristezza da cambio di stagione, sono molto efficaci gli oli essenziali rivitalizzanti ed energizzanti come quelli di limone, patchouli, gelsomino, basilico. Il basilico, in particolare, svolge anche un'azione stimolante sull'appetito. Se il problema, invece, è una persistente insonnia (anch'essa causa di cattivo umore), è consigliabile versare un paio di gocce di olio essenziale di lavanda sul cuscino oppure utilizzare gli appositi diffusori in camera da letto.



Cambiare make-up - Può sembrare una strategia "frivola", ma rivoluzionare il maquillage è una delle migliori idee per combattere la tristezza primaverile. Su cosa puntare? Su un fondotinta più leggero e luminoso, un blush effetto "bonne mine" e un rossetto scintillante in una nuance primaverile (rosa, corallo). Persino lo smalto porta allegria, è giunto il momento di pensare anche a una pedicure colorata e tutta da esibire.