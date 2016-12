Risparmio e cucina sana: anche a misura di bambino

07:00 - Fare la mamma è un lavoro per donne creative. Sì perché bisogna diventare artiste per aiutare i bambini quando dovranno consegnare un lavoretto scolastico, sceneggiatrici quando è necessario inventare di sana pianta e su due piedi una favola da raccontare loro prima di dormire, intrattenitrici per offrirgli qualcosa da fare anche nei momenti di noia e delle brave project manager per gestire al meglio il progetto famiglia con un budget prefissato.

Purtroppo, quello più difficile da fare è proprio l’ultimo punto che in alcune situazioni poco felici richiede fermezza, forza d’animo e tanta positività. Un esempio? Se uno dei genitori perde il lavoro? La famiglia si ritrova a dover rivedere completamente il proprio stile di vita a causa delle entrate dimezzate.



Questo è propio il caso di Jack Monroe, una mamma single inglese, che dopo aver improvvisamente perso il lavoro si è ritrovata a non potersì permettere il “lusso” né di perdere il sorriso né di acquistare un omogenizzato. Così dispensa e ingredienti alla mano, ha cercato un metodo per far mangiare il suo piccolo regolarmente, in modo sano e spendendo solo 10 sterline, l’equivalente di circa 13 euro a settimana. Meno di 2 euro al giorno.



Jack, dopo mille tentativi e dopo tante ricette realizzate, ha pensato di aprire un blog dove dispensare consigli e ricette a basso costo e ha creato un libro-ricettario dal titolo Girl Called Jack: 100 Delicious Budget Recipes che in poco tempo è diventato un vero e proprio best sellers. In Italia il libro è conosciuto con il nome di Cucinare con 2 euro al giorno.



Come fare a cucinare tutti i giorni con così poco?

Cosa si può preparare se si hanno in casa solo banane, latte e farina se non le Frittelle di banana? Un altro esempio sono Muffizzas, un incrocio tra i muffin salati e una pizza. In pratica? Una fetta di pane condita come se fosse una pizza e infornata.



Il segreto è pianificare. Sedersi a tavolino, creare dei menu giornalieri o settimanali con calcolatrice in una mano e listino del supermercato nell’altra.

Si può pensare che sia una sciocchezza e che non occorra arrivare a darsi un budget per riuscire a proporre al proprio bambino dei piatti cucinati in maniera sana. Il test? Basta provare ad andare al supermercato senza un budget da rispettare: il risultato sarà quasi sempre la vittoria schiacciante della praticità. Pianifica, controlla, inventa, cucina.