Riflessioni e buoni propositi per l'anno nuovo in famiglia

07:00 - La fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo segna sempre una specie di spartiacque: è inevitabile pensare al passato e fare buoni propositi per il nuovo anno. Ed è anche giusto che sia così, per quella spinta a migliorare e a ricercare la serenità che è insita nella natura umana. Quando si è in famiglia poi i desideri si moltiplicano per tutti i membri e i buoni propositi non sono mai solo personali. Il bello dei periodi di svolta è che si possono riparare o correggere gli errori, ricercare uno stile di vita che ci appartiene di più senza porci degli obiettivi troppo difficili, altrimenti poi si rischia la frustrazione di non averli raggiunti.

L'alimentazione sana ci fa felici - Anche se il tempo è sempre limitato, possiamo riproporci per l'anno nuovo un'attenzione maggiore a quel che portiamo in tavola. Mangiare meglio e più sano, soprattutto se ci sono dei bambini o alcune problematiche in famiglia come sovrappeso o lievi patologie, è già un buon punto di partenza per sentirsi più sereni. Fare la spesa in modo consapevole seguendo la stagionalità dei prodotti, imparare ad autoprodurre qualche alimento come il pane o i biscotti e stilare un menu settimanale bilanciato può sembrare impossibile all'inizio! Ma con la pratica le nuove abitudini diventeranno dei gesti quotidiani semplici da seguire che ci faranno apprezzare la buona cucina e la convivialità.



Il tempo per i bambini - Si sente parlare spesso di tempo di qualità o quantità da trascorrere con i figli. C'è chi si schiera da una parte chi dall'altra, ma il buon senso dovrebbe suggerire ad ogni genitore che la verità sta nel mezzo. Se quindi abbiamo il dubbio di non trascorrere abbastanza tempo con i bambini c'è sempre modo di recuperare. Ma dove trovare il tempo? Coinvolgendo i bambini nelle nostre faccende, imparare qualcosa di nuovo insieme e insegnare ai piccoli di casa nuove competenze, che hanno anche il pregio di aumentare la loro autostima. Quindi coinvolgiamoli in cucina o quando riordiniamo casa. Facciamoci aiutare nei lavori di giardinaggio o rinnoviamo insieme il balcone in primavera. Non dimentichiamoci però di ricambiare tornando un po' bambini e facendoci coinvolgere anche dai loro giochi!



La casa naturale - Se le faccende di casa ti annoiano prova a trasformarle in un momento di "contatto con la natura"! Abitare in un ambiente meno inquinato ci fa stare meglio, quindi sostituisci i detersivi tradizionali con elementi naturali, che magari arrivano dalla dispensa! Forse non sai che sale, aceto e limone sono degli ottimi detergenti e che il bicarbonato si presta alle più svariate pulizie. Oltre a questi ingredienti che tutte abbiamo in cucina, puoi scoprire l'uso dell'acido citrico per le pulizie: efficace e assolutamente ecologico!



Attenzione alla coppia - Se hai trascorso l'ultimo anno in affanno tra impegni di lavoro, casa e bambini fai un esame di coscienza: forse hai trascurato qualcuno e facilmente quella persona è il tuo partner! Una cattiva abitudine che può protrarsi nel tempo inconsapevolmente, soprattutto quando ci sono dei bambini piccoli in età prescolare. Eppure riflettere su questo punto è già risolvere il problema a metà: sarà facile poi trovare del tempo esclusivo per la coppia. Una sera ogni tanto ci si può concedere una cena fuori, un momento di relax alle terme o anche solo una passeggiata per prendere un caffè: gesti preziosi che rinsaldano la coppia e fanno bene a tutta la famiglia!