Quattro tradizioni natalizie dal mondo, per rendere il Natale ancora più magico

Il Natale è la festa magica per eccellenza: dall'atmosfera, all'albero di Natale con le sue luci e, ovviamente, passando per la mitica figura di Babbo Natale . Nel mondo esistono alcune tradizioni davvero originali e riproducibili a casa propria, per amplificare ancor di più la scintillante magia del Natale. Per esempio, in Cina è usanza preparare un albero di luce e addobbare le vie con le lanterne, mentre in Inghilterra i bimbi gettano nel camino le letterine per farle arrivare a Babbo Natale.

Caro Babbo Natale - È dall'Inghilterra che arriva una delle tradizioni natalizie più particolari. E riguarda il protagonista indiscusso della festa, ovvero Babbo Natale. I bambini inglesi, infatti, usano radunarsi con la famiglia attorno all'albero di Natale il giorno della vigilia. Durante questo appuntamento, allietato da canzoni e dolci tipici natalizi, i bimbi gettano le letterine scritte a Babbo Natale nel fuoco del camino per far sì che arrivino al destinatario seguendo una via tutta magica. In quest'occasione, si racconta una favola classica del Natale: tradizione da acquisire, sfoderando le migliori fiabe natalizie come l'intramontabile "Racconto di Natale" di Dickens.



Biscotti e pagnotte - Gli amanti delle tradizioni culinarie, e i più golosi, apprezzeranno particolarmente l'abitudine tedesca di confezionare, insieme a tutta la famiglia, biscotti tipici allo zenzero nonché pagnotte dolci natalizie proprio il giorno della vigilia di Natale. Quindi, perché non mettere accanto ai classici pandori e panettoni anche piatti di biscotti speziati decorati insieme ai piccoli di casa? Gli ingredienti che occorrono per preparare i "Lebkuchen" sono molto semplici: miscela di farine, burro, uova, bicarbonato, zenzero, zucchero, cannella e tutto ciò che la fantasia suggerisce per le decorazioni.



Cioccolata e una torta speciale - In Olanda, invece, la magia del Natale passa attraverso succulente cioccolate calde preparate con latte e cacao pregiato. La tradizione della cioccolata calda appartiene un po' a tutti i paesi occidentali, ma per i bambini olandesi diventa un mezzo magico per chiamare San Nicola (più venerato e atteso di Babbo Natale). Nel pomeriggio della vigilia i bambini olandesi preparano, insieme a mamma e papà, un dolce molto particolare: si tratta del "Letterbanket", una torta che ha la forma della lettera iniziale del cognome della famiglia. Tradizione davvero originale e facilmente riproducibile, per trascorrere un pomeriggio natalizio diverso dal solito.



Lanterne e luci dappertutto - Il mondo asiatico conferisce un'importanza spirituale molto elevata alla luce, considerata come rinascita simbolica nel giorno di Natale. Per questo motivo, le famiglie cinesi usano preparare moltissime lanterne da posizionare lungo tutto il perimetro della casa, nonché fuori dalla finestra. Inoltre, in Cina l'albero di Natale è l'albero di "luce", decorato con fiori, piccole lanterne e molte catene di carta rossa. Quest'ultime simboleggiano la felicità e sono di ottimo auspicio anche per attendere il nuovo anno. Per i bambini sarà molto divertente ritagliare le decorazioni a forma di catena o di pagode rosse da attaccare alle finestre di casa al posto delle solite vetrofanie.