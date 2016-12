Quattro letterine per Babbo Natale

Esistono bambini di quattro anni che già non credono più a Babbo Natale , così come non sono rari gli undicenni che ancora sono convinti della sua esistenza. La situazione familiare più "critica" è quella che coinvolge fratelli di età diverse, in cui i più piccoli conoscono la "cruda realtà" a causa dei figli maggiori oppure vengono tenuti all'oscuro della verità con diversi espedienti negoziati in famiglia. In ogni caso, verità o finzione, il momento della letterina a Babbo Natale è topico per tutti i bambini. Magia dovrebbe essere la parola chiave, per non scadere in un mero elenco dei regali richiesti.

Bambini molto piccoli - Se si hanno figli piccoli (che frequentano ancora il nido, per esempio) non bisogna rinunciare alla letterina a Babbo Natale. In questo caso, saranno mamma e papà a scriverla insieme ai bambini. Come? Raccontando storie magiche di elfi e giocattoli. Ma anche affiancando a ogni "richiesta scritta", un pensiero personalizzato dal bambino. Per esempio, l'impronta dorata della manina, stelline di glitter o un adesivo divertente raffigurante renne e slitte.



Figli alla materna - Quando i bambini frequentano la scuola materna, sono in grado di "scrivere" la letterina a Babbo Natale attraverso i disegni. Anche in questo caso, storia natalizia a musica dedicata sono dettagli imprescindibili. Ma sono altrettanto importanti il tipo di carta da lettera e la busta: che sia rossa, verde, argento e oro l'essenziale è che sia scelta dagli stessi bambini e da loro decorata. Ogni giocattolo, poi, potrà essere raffigurato con un disegno mentre l'incipit "Caro Babbo Natale" verrà scritto da mamma o papà e ricopiato, oppure ricalcato, dai piccoli di casa.



Per chi sa già scrivere - Se i bambini hanno già imparato a scrivere, è importante che la letterina per Babbo Natale sia al 100% di loro produzione. Quindi, scritta in stampatello o corsivo dai bambini dall'inizio alla fine. Non esistono regole né limiti, se non alla tipologia di regali. Se i piccoli di casa credono fermamente nell'esistenza di Babbo Natale, è bene far comprendere loro che questo "nonno" magico porta i regali a tutti i bambini del mondo e che non potranno ovviamente ricevere qualsiasi cosa desiderino o troppi doni. Il tocco di magia in più: far cercare ai bambini la Lapponia sulla cartina geografica, individuare l'indirizzo di Babbo Natale e farglielo scrivere sulla busta. Per la spedizione? Niente panico, esistono davvero indirizzi di Babbo Natale dedicati ai più piccoli e alle loro letterine. E, spesso, si riceve anche una risposta da lui in persona.



Per chi fa finta di crederci - Quando si hanno figli più grandicelli, il Natale non dovrebbe comunque perdere la sua magia. Quindi, anche chi non crede più a Babbo Natale (o fa solo finta di crederci) potrà scrivere una letterina in cui chiederà i doni più desiderati ai genitori, ai nonni e agli zii. Da arricchire con disegni, poesie e pensieri belli per mamma e papà.