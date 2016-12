Oroscopo e bambini: capirli anche dal segno zodiacale

Per le più scettiche, l' oroscopo non ha alcuna rilevanza, anzi si tratta di un argomento degno di scherno e diffidenza. Per chi, invece, si interessa all' astrologia , oroscopo fa rima con curiosità e attesa. Diciamo che non sono poche le "persone di scienza" a credere nell'astrologia: ciò che si osserva, in questo caso, non è la previsione-gioco riguardante salute, lavoro e amore ma l'intero cielo, il cosiddetto tema natale (che differisce da persona a persona). E i bambini? Rintracciarne alcune caratteristiche, relativamente alla carta di nascita , non è difficile e, anzi, può essere anche un modo alternativo e originale per rapportarsi a capricci , malumori o accentuata vivacità.

Ariete - Il bambino Ariete è curioso, irruente, impulsivo e molto schietto. Ama l'avventura e adora essere al centro dell'attenzione, decidendo cosa fare e quando farlo. Può essere "mitigato" da un ascendente in un segno d'acqua.



Toro - Molto cocciuto, il bambino del Toro è un instancabile "lavoratore". È un bimbo che ama stare in mezzo alla natura e in famiglia, è socievole e amabile. Ma quando vede rosso, proprio come l'animale che lo rappresenta, c'è da temere per la calma familiare.



Gemelli - Simpatico e ironico, il bambino dei Gemelli conserverà sempre il suo animo da Peter Pan (anche a 40 anni, sarà facile rintracciarne le caratteristiche di quando era bambino). Il Gemelli è molto loquace (chiacchierone a scuola) me tende ad annoiarsi facilmente. Infatti, si tratta di un bambino curioso e continuamente in cerca di stimoli.



Cancro - Salva la presenza di un tema natale rivoluzionario rispetto al Sole di nascita, il bambino del Cancro è il "mammone" per eccellenza. Dolcissimo e spesso timido, il Cancro è molto attaccato alla figura materna e alla famiglia in generale. Sognatore come tutti i segni d'acqua, ha un'indole un po' lunatica che spazia dalla dolcezza all'atteggiamento scostante.



Leone - Il bambino del Leone ama essere ricoperto di attenzioni, è molto leale e schietto ma sa anche essere decisamente permaloso e pigro. Può mitigare questo suo orgoglio con un ascendente in un segno d'aria sbarazzino (per esempio, in Gemelli).



Vergine - Il precisino per antonomasia. Il bambino nato sotto il segno della Vergine ha buone probabilità di diventare un adulto rigoroso e, a volte, un po' "pesante". Però si tratta di un bambino gentile e solitamente rispettoso delle regole e dell'adulto. Il rigore della Vergine viene diminuito da un ascendente in un segno di fuoco, che ne intacca la razionalità con l'impulso.



Bilancia - Il segno della Bilancia si riconosce con facilità perché ha un carattere oggettivamente "bello" e di solito accomodante. Il bambino Bilancia non ama il conflitto e gli eccessi, ma adora tutto ciò che è bello e armonioso. Non di rado, infatti, possiede un animo artistico.



Scorpione - La nomea ci parla di un segno un po' difficile e vendicativo, In realtà, lo Scorpione si fa anche molto amare. Un bambino dello Scorpione si riconosce dall'amore per il rischio e per l'eccesso. Spesso fuori dalle righe, ma simpatico e geniale, lo Scorpione è molto possessivo nelle sue amicizie.



Sagittario - È il bambino socievole per antonomasia: di compagnia, fa amicizia molto facilmente e, con altrettanta facilità, coltiva i suoi rapporti amicali. Idealista, ama viaggiare e adora l'avventura. Molto portato per lo sport, si può far felice con una vacanza in campeggio.



Capricorno - È un bambino che apparentemente si mostra chiuso al resto del mondo. Ci vuole un po' di tempo, infatti, perché il bambino Capricorno conceda la sua fiducia e la sua attenzione a qualcuno. Però è un amico molto fedele e, di solito, ha anche un buon profitto scolastico considerato il suo spiccato senso del dovere.



Acquario - Il bambino Acquario è anticonformista. Tutto ciò che va controcorrente, lo attrae irrimediabilmente. Socievoli e originali, i bambini nati sotto questo segno amano sperimentare e di solito sono molto indipendenti. Affascinati dalla tecnologia, sono conquistati da tutto ciò che è nuovo.



Pesci - A volte presi da un eclatante, e al contempo dolcissimo, "vittimismo": i bambini nati sotto il segno dei Pesci adorano sognare a occhi aperti e sono molto portati per il disegno. Creativi, restano proprio male se vengono sgridati. Spesso sono un po' timidi e possono isolarsi nel loro mondo interiore anche per ore.