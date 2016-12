Meditazione per mamme impegnate

Il grande nemico delle mamme di oggi si chiama multitasking . Occuparsi di mille cose contemporaneamente, oltre che fisicamente sfiancante, diventa anche un durissimo banco di prova per l'equilibrio emotivo della donna. Dunque, poi, è umano cedere a crisi di nervosismo o di ansia . E, se capita di inciampare, ecco sopraggiungere tutti i sensi di colpa del mondo. Tutto ciò non fa bene alla salute e non rende certo l'atmosfera familiare più serena. Anche la mamma più impegnata , dunque, dovrebbe fermarsi ogni tanto semplicemente a respirare. E farlo, prima ancora che per la famiglia, per se stessa.

Respirare - Avete presente le cefalee tensive, i dolori cervicali, il mal di stomaco inspiegabile? Sono soltanto alcuni dei segnali che il nostro organismo invia per invitare a fermarsi e a respirare. Le mamme super impegnate di solito mettono a tacere la psicosomatica con l'utilizzo di ogni tipologia di farmaco, il tutto per restare sempre attive e " in piedi". Invece, quando i segnali ci sono e anche quando ci si accorge di tirare eccessivamente la corda. è bene fermarsi. Basta poco, anche soltanto una mezz'ora. E respirare correttamente. Per ossigenarsi e rigenerarsi attraverso il respiro, è consigliabile approcciarsi alla respirazione yoga. Si appoggia una mano sul petto e si sente l'aria entrare e uscire: quando si espira escono tutte le tensioni e le preoccupazioni, quando si inspira si lasciano entrare pensieri positivi, colori, energia fresca.



Yoga al mattino - La pratica dello yoga può rivoluzionare la vita di chi corre tutto il giorno, tra lavoro e famiglia. Sono sufficienti quindici minuti al mattino, per praticare gli asana (le posizioni dello yoga) del buongiorno e affrontare la giornata in modo decisamente diverso. Tra gli asana più indicati, troviamo l'albero che aiuta a ritrovare l'equilibrio. Ma anche la sequenza più classica del saluto al sole.



Meditare camminando - Per quelle mamme che non riescono a ritagliarsi neppure uno spiraglio di pace in una giornata, può essere benefico decidere di camminare di più. Basta il tragitto casa-lavoro, abbandonando auto e mezzi. La camminata a passo sostenuto, ascoltando buona musica, rilassa corpo e mente. Camminare è, infatti, una delle più efficaci forme di meditazione esistenti. Le tensioni si scaricano e il respiro si fa immediatamente più regolare e "aperto".



Isolarsi in una bolla - I bambini lo sanno fare molto bene. Dunque, perché non imparare proprio da loro? Capita a tutte le mamme: nella giornata, succede spesso di incontrare persone spiacevoli e di dover ascoltare discorsi che risucchiano energia o fanno precipitare il morale verso il basso. Ecco, in questi casi, è bene visualizzare una bolla e ripararsi al suo interno. Piano piano, si imparerà a far scivolare ogni tipo di energia negativa o stimolo molesto.