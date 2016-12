Mamme che hanno perso il lavoro: i consigli per reinventarsi

07:00 - A quante donne è capitato di perdere il lavoro proprio durante la gravidanza o a causa della maternità? A moltissime, purtroppo. Donne che si ritrovano ad aver perso l’indipendenza economica, la gratificazione professionale e l’autostima. Penalizzate dal desiderio di maternità e dalla fisiologia che non ammette la parità dei sessi in fatto di gravidanza. Sono quelle donne che, dopo una tale delusione, si rialzano più forti di prima con il desiderio di reinventarsi professionalmente. Ma quante veramente riescono a realizzarlo?

Contrariamente a quello che è un pensiero diffuso, inventarsi un lavoro a 40 anni non è poi un’impresa così impossibile, e a confermarlo sono proprio gli specialisti delle politiche attive del lavoro. Il segreto? Con un cocktail composto da una buona formazione, un buon coaching, tanta passione, voglia di imparare e di mettersi in discussione uniti a un pizzico di fortuna, ce la si può fare.



Qualche consiglio? Le statistiche rivelano la buona riuscita delle nuove professioni. Ciò tenendo sempre conto di passioni e attitudini personali. Occorre pensare alla fase di avvio della nuova attività e in particolare al reperimento di fondi o di mezzi di sostentamento per i mesi in cui il nuovo lavoro, essendo in fase di start up, non porterà redditività. Detto questo è necessario armarsi di molto spirito di sacrificio, capacità di adattamento e imparare a sviluppare una forte capacità di problem-solving.



È estremamente importante sottolineare il fatto che alcuni dei nuovi mestieri richiesti dal mercato attuale, a dispetto di ciò in cui abbiamo creduto negli ultimi cinquant’anni riguardo ai titoli di studio come la laurea o il diploma, non tengono propriamente conto del curriculum scolastico ma, essendoci richiesta di mestieri classici che sono andati perdendosi, si bada più alla sostanza e meno alla forma. Sono molto ricercate quelle nuove figure in linea con l’accresciuta sensibilità commerciale, estetica, culinaria, di servizio, di tempo ecc.



Alcuni esempi di professioni ricercate sono il nail artist, il cake designer, il wedding planner o più in generale l’event organiser, il tutor scolastico a domicilio, il tutor di viaggio, il personal trainer e il personal shopper, il cuoco a domicilio, tutti le nuove professioni legate al web come il web editor/blogger o il social media manager.



Qualsiasi sarà la professione scelta, l’importante è offrire professionalità e autorevolezza nel proprio campo. Ciò significa essere altamente qualificati e certificati, continuamente aggiornati, ben attrezzati, saper lavorare sulla propria immagine facendo personal branding e marketing sulle proprie offerte e i propri costi. Ci vuole coraggio e forza di volontà.