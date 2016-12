Lista nascita per il bebé: i regali ideali per una neo mamma e il suo piccolo

Cuscino per l'allattamento - Utilissimo alla neomamma, il cuscino per allattare aiuta a posizionare e mantenere il bebè in maniera corretta e senza affaticare la schiena della mamma. Ideale durante la poppata, il cuscino ergonomico si rivela prezioso anche per il sonno del neonato e per il relax posturale materno.



Fascia portabebé - Dal costo decisamente inferiore a quello di un passeggino, la fascia è un dispositivo essenziale per i neogenitori. Questo accessorio, rivalutato da pediatri e puericultrici, presenta innumerevoli vantaggi sia in termini di comodità sia per quanto riguarda i benefici per la salute di mamma e bebè. Innanzitutto, la fascia permette di portare il piccolo ovunque, mezzi pubblici compresi, senza dover fare acrobazie con i passeggini. Inoltre, il contatto diretto con la mamma e il papà incrementa i livelli di complicità e serenità nel rapporto con il bebè, facilitando anche l'allattamento fuori casa. Infine, la posizione del piccolo nella fascia favorisce uno sviluppo ottimale delle sue capacità motorie.



Pannolini nelle varie fasce di peso - Può sembrare un regalo poco poetico, ma una bella fornitura di pannolini è una vera e propria manna dal cielo per i neogenitori. La spesa che più incide sul budget familiare, infatti, è proprio quella relativa ai pannolini. La grande distribuzione offre vere e proprie confezioni maxi suddivise per fasce di peso e pensate appositamente per essere regalate (dal packaging divertente e colorato).



Il passeggino perfetto - Regalo di solito riservato ai nonni, il passeggino è un indispensabile da scegliere quasi come fosse un'auto. Infatti, al momento dell'acquisto, vanno valutati frequenza di utilizzo, ruote, ingombro, sicurezza, leggerezza... Per non sbagliare, le liste nascita offrono le diverse opzioni di modelli selezionate dai genitori stessi. In linea di massima, il passeggino ideale è quello che si utilizza più a lungo e che riesce a essere maneggevole, solido e leggerissimo.



Seggiolino auto - Quando il piccolo è neonato, per il trasporto in auto si utilizzano direttamente l'ovetto omologato o la navicella della carrozzina. Ma, in poco tempo, le mutate dimensioni del bambino richiederanno seggiolini auto di diverso tipo. In questo caso, un regalo doppio non diventa un problema: una seduta in più sarà, infatti, perfetta per essere posizionata sull'auto dei nonni o degli zii.