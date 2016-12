Le mamme si fidano delle mamme… sul web

07:00 - Accade che le mamme moderne, continuamente bersagliate da informazioni spesso contrastanti, si sentano vittime dell’incoerenza tra ciò che viene diffuso dagli organi di informazione tradizionale ed esperti e istituzioni nazionali e transnazionali (medici, governi, organizzazioni della sanità). Questo contrasto genera senso di smarrimento che provoca panico al quale le mamme italiane rispondono con la praticità: si fidano di fonti che percepiscono come fidate e sicure. Si fidano delle altre mamme e delle loro esperienze.

Le mamme fanno rete attraverso forum e community e fanno informazione sfruttando l’esperienza come evidenza; si affiancano alle altre fonti presso le quali ci si può informare direttamente: il medico di famiglia, il pediatra, il ginecologo.

Grazie a internet e al world wide web svolgono e conducono autonomamente indagini e leggono le esperienze note di altre persone comuni. Ascoltano le notizie date dalle fonti istituzionali solo per avere un input sull’argomento del momento ma lo scetticismo e la perplessità hanno sempre la meglio. Ne è esempio pratico il grande successo del blog di TgCom24 Viva la Mamma.



Oltre alle community e ai forum, c’è il numero inverosimile di blog delle madri italiane: difficile da quantificare perché in costante crescita. Le mamme blogger non possono più fare conto sull’aiuto della propria rete famigliare a causa della lontananza: per questo cercano e offrono confronto e conforto online, esprimendo pensieri, parole e opere nel web. La conferma arriva da alcune ricerche che dimostrano il fatto che le mamme tendono ad avere fiducia in persone che vivono la loro stessa situazione in quel momento e che prendono in seria considerazione i consigli lasciati in maniera leggera e ironica attraverso il blog come dei messaggi in bottiglia abbandonati nell’oceano.



Usano i social e le community dedicate alla maternità e tendono ad affiancarsi alle mamme che hanno gli stessi loro interessi, lo stesso numero di figli con la stessa età. In cosa le mamme vengono influenzate dal web? Cercano pareri sui prodotti di puericultura, sui giocattoli, sull’alimentazione e lo svezzamento, sui vaccini, sul vestiario e perfino sui medicinali da banco che vengono usati per curare piccoli problemi come febbre e influenza. Sono moltissime le community che sui social network riuniscono le mamme italiane; alcuni esempi? "MammeAcrobate", “Mamme nella rete”, e “Mamme” che conta più di 141.000 iscritti.