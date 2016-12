Lavori di giardinaggio da fare a settembre

Potare - Una delle operazioni più trascurate, forse, è proprio la potatura. E invece i giardinieri insegnano che le piante, così come accade per i nostri capelli, in autunno hanno bisogno di essere sfoltite di tutti i rami secchi e i fiori appassiti. Dunque, cesoie alla mano, si dà il via alla potatura settembrina. Inoltre, questo è il momento ideale per preparare il terreno di ciò che fiorirà in primavera, creando magari un drenaggio ad hoc e utilizzando concimi naturali.



I fiori - Esistono alcune specie botaniche perfette per essere piantate in autunno. Quindi anche le amanti dei fiori potranno sfoggiare balconi invidiabili al ritorno dalle vacanze. Tra i fiori settembrini, troviamo la viola del pensiero, l'alisso, la bocca di leone, la centaurea, la margherita, il non ti corda di me e anche la bellissima violaciocca.



L'orto - Sono sempre di più coloro che amano avere l'orto anche sul balcone. Con notevole soddisfazione e anche un certo risparmio economico. In settembre si possono seminare barbabietole, biete a costa a foglia, cicoria, indivia, finocchio, prezzemolo, rape e rivanelli, rucola, spinaci e valeriana. Per la semina di questi ortaggi sarebbe ideale il campo aperto ma possono andare bene anche vasi molto profondi e larghi oppure, per alcuni tipi di ortaggi, anche le cassette della frutta. Quest'ultimo tipo di riciclo può essere effettuato insieme ai bambini.



Manutenzione - Nel mese di settembre, i giardinieri consigliano di mantenere balconi e orti ben puliti, soprattutto perché si tratta di un periodo di passaggio tra le diverse stagioni e, quindi, suscettibile, alla crescita di erbe infestanti. Dunque, via tutte le erbacce. Ma non solo: trattandosi di un mese con elevata umidità, è bene non favorire la formazione di funghi limitando l'irrigazione allo stretto necessario e indirizzandola sempre alla base della pianta. Allo stesso modo, è necessario controllare l'assenza di parassiti o malattie delle piante prima di intraprendere nuove semine.



Le fasi lunari - Per gli amanti del giardinaggio, è importante controllare le diverse fasi lunari. Ovvero, monitorare se la luna sia calante o crescente per sapere quando seminare. Per quanto riguarda le piante in vaso (quelle del terrazzo e del davanzale), è meglio seminare in fase di luna calante. Invece, per le semine all'aperto (per chi ha la fortuna di avere un terreno) è consigliabile sfruttare le fasi di luna crescente.