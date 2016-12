La ragazza alla pari: un’alternativa alla babysitter

07:00 - La au pair (come viene definita la ragazza alla pari) di solito è una fanciulla straniera molto giovane che decide di trascorrere un periodo di tempo all’estero presso una famiglia ospitante. Durante il suo soggiorno in casa, per ricambiare l’ospitalità, aiuta a badare ai bambini e a svolgere le faccende di casa più leggere. Spesso, oltre a vitto e alloggio, le viene poi riconosciuta una paghetta: una piccola somma che le consentirà di uscire o fare qualche acquisto. Ci sono numerose agenzie che fanno da intermediarie fra la famiglia che cerca una au pair e le ragazze che cercano una sistemazione in un altro Paese.

Vi sarà sicuramente capitato almeno una volta nella vita di esservi trovate a fronteggiare una situazione d’emergenza in cui la vostra baysitter non era disponibile: per esempio un incontro scuola-famiglia non programmato o una riunione di lavoro improvvisa. Bene, una ragazza alla pari sicuramente concede un’elasticità maggiore rispetto a quella che si ha con una bambinaia tradizionale.



Una giovane au pair ha una stanza nella vostra casa, vive insieme a voi, e può quindi sostituirvi in ogni momento d’emergenza. A tutti gli effetti vi aiuta a prendervi cura dei bambini ogni giorno ed è per loro come una specie di tata: li porta a scuola, li va a prendere all'asilo, cucina loro qualcosa da mangiare, li aiuta a fare i compiti. Dà anche una mano ai piccoli a riordinare la propria stanza e si occupa della loro biancheria.



Ma ciò che è importante considerare non è l’aspetto pratico ma quello culturale. Un au pair (ragazza o ragazzo che sia) porta a casa vostra una nuova lingua e tante nuove abitudini e tradizioni che non fanno altro che arricchire il bagaglio culturale vostro e dei vostri bambini. Con sufficiente tempo a disposizione questa “figura” diventa un vero e proprio fratello maggiore con il quale giocare e sul quale fare affidamento. I piccoli in questa atmosfera possono crescere addirittura bilingui.



In definitiva, avere un ragazzo o una ragazza alla pari, significa avere una figlia o un figlio maggiore in più che, insieme a voi, si prende cura dei bimbi e della casa in cambio di una piccola paghetta, dell’insegnamento della vostra lingua e delle tradizioni italiane.