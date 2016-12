La mamma perfetta? In realtà… è la mia!

Sono questi i principali risultati di un sondaggio effettuato da Groupon tra i propri utenti in occasione della Festa della Mamma. Entrando un po’ di più nei dettagli e cominciando dalle caratteristiche fisiche, il 51% degli italiani è convinto che la mamma perfetta è mora e formosa come la tipica donna mediterranea. Segue il 33% che vorrebbe una mamma alta, magra e giovane, mentre il 15% invece vota per una mamma “morbida” e paffutella.



E il suo carattere? Senz’altro deve essere amichevole e divertente (67% dei voti), piuttosto che tradizionale (9%) o addirittura autoritaria (7%). Non importa molto che sia sportiva, o in carriera e alla moda.



Ci sono poi molte belle cose che si possono fare in compagnia della mamma, ma elencando le più gettonate vince alla grande il progetto di trascorrere con lei una classica giornata alle terme tra massaggi e chiacchiere (38%), seguita da un weekend insieme… e senza pensieri (30%). Al terzo posto si colloca un pomeriggio all’insegna dello shopping sfrenato (19%). C’è anche chi non disdegna di avere la mamma come compagna per una birretta da dopo ufficio (6%) e un 3% che si lancerebbe in attività estreme come un ardito budgee jumping generazionale…. Il 33% degli intervistati, invitati poi a scegliere un personaggio a cui vorrebbero che la propria mamma assomigliasse, sceglie Cindy Walsh di “Beverly Hills”, un vero punto di riferimento per se stessi e per tutti i propri amici, seguita da Lorelai Gilmore di “Una mamma per amica”, in linea con l’idea di mamma “easy” e amichevole (1/4 delle risposte). La madre determinata alla Beatrix Kiddo di “Kill Bill” riscuote il 21% dei voti, mentre la mamma single indipendente stile Meryl Streep di “Mamma mia” chiude con il 17%.



E se la mamma fosse un emoticon? Il 37% ha scelto il cuore rosso che batte, seguito dal piatto di pasta al sugo… perché il suo primo pensiero è sempre: “hai mangiato?”. In terza posizione il 22% degli utenti la associa invece all’emoticon dell’investigatore privato… perché alla mamma non sfugge mai niente! Quale potrebbe essere invece il corso ideale da invitarla a frequentare? Il 40% degli utenti sceglierebbe sicuramente delle lezioni sulla gestione dell’ansia, mentre il 35% propende per un corso base di internet, seguito da un 26% che auspica un corso di cucina perché…. oltre al ragù c’è di più! Se invece la mamma fosse un oggetto, per 1/3 degli utenti si tratta della ciabatta, quella che faceva finta di lanciarci da bambini quando ne combinavamo una delle nostre. Seguono il telefono perché ci chiama ogni 10 minuti e al terzo posto i fazzolettini di carta, perché la mamma si emoziona sempre quando si tratta dei suoi figli.



Se poi dovessimo scegliere una canzone da dedicare a mammà, vince su tutti la voce di Max Pezzali degli 883 con la sua “Grazie mille”, seguita da Bennato (27%) con “Viva la mamma”. Terzo posto per Jovanotti con “Ciao mamma…”.



E, alla fine della lista dei “se fosse…”, i partecipanti al sondaggio concludono che la mamma è sempre la mamma e a loro piace così come è. Per i due terzi degli intervistati infatti la propria mamma reale coincide con quella ideale. Anche se non manca un 33% che, forse qualcosina cambierebbe. Insomma: in qualche caso ci si può ancora lavorare sopra per farla diventare davvero perfetta!