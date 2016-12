La borsa perfetta per una giornata calda

La borraccia termica - Bando alle bottigliette di plastica, che non mantengono la temperatura dell'acqua e sotto il sole rilasciano sostanze tossiche. E via libera alle borracce termiche in alluminio, leggere ed ecologiche. I vantaggi di questa scelta sono davvero numerosi: l'acqua resta fresca, ci si può rifornire a qualsiasi fontanella, si lava facilmente, non crea rifiuti ed è anche estremamente fashion. In commercio, infatti, si trovano borracce termiche di ogni foggia: fluo, di ispirazione orientale, con i personaggi dei fumetti (per tornare bambine) o glitterate, per le più glamourous.



L'acqua termale spray - Non svolge solo la funzione di tonico, l'acqua termale da vaporizzare infatti è anche la soluzione perfetta per arrivare impeccabili e rigenerate alla fine di una lunga giornata calda tipicamente estiva. L'ideale è scegliere un prodotto in formato da borsetta, dunque piccolo e leggero. Le composizioni delle acque termali variano a seconda delle diverse fonti di provenienza, anche se tutte le tipologie si rendono adatte a combattere la calura e l'afa. Rigenerano infatti pelle e spirito, attenuano i rossori da raggi solari e sono perfette anche per rinfrescare efficacemente i bambini (sin da quando sono neonati).



Ghiaccio riattivabile - Può sembrare forse un eccesso di prudenza, invece tenere in borsa una busta di ghiaccio secco (ancora da attivare) è la soluzione ideale per far fronte non solo a contusioni varie (di grandi e piccini) ma anche a principi di insolazione e colpi di calore improvvisi. Il peso di questo oggetto è davvero inconsistente ma la sua utilità è inestimabile. Basta, infatti, scuotere la confezione per avere a portata di mano ghiaccio da mettersi sulla fronte o sui polsi, in caso di improvviso malore da caldo.



Sali minerali in bustina - Con il calore eccessivo, soprattutto se umido, può sopraggiungere una spossatezza estrema. In questi casi, avere una bustina di sali minerali specifici (potassio e magnesio) in borsetta, è una vera e propria panacea. In caso di stanchezza improvvisa, sarà sufficiente entrare in un bar e farsi preparare un bicchiere d'acqua in cui sciogliere la soluzione.



Una trousse termica - Per riporre burrocacao, creme, rossetti e ogni altra tipologia di cosmetico, è importante essere dotate di portaoggetti termico da infilare in borsa ogni mattina. In questo modo, le confezioni resteranno integre così come le formulazioni dei diversi prodotti. Questo scomparto o trousse diventa molto utile anche per riporre la scatolina del ciuccio del bambino ed eventuali farmaci da tenere sempre con sé.



La protezione solare in stick - Se fa molto caldo, di solito si prediligono i tragitti in zone ombreggiate. Però, si è comunque sempre esposte al sole e ai suoi raggi. Per prevenire scottature e altri inconvenienti di questo tipo, è bene infilare in borsa uno stick solido a protezione solare elevata. Caratteristica fondamentale: deve trattarsi di un prodotto multifunzione, utilizzabile sia sul viso e sul corpo sia sulle labbra.



Olio essenziale da annusare - L'aromaterapia insegna: ciascuna essenza della natura ha proprietà incredibilmente benefiche per la nostra salute psicofisica. Quando fa molto caldo, per esempio, annusare un olio essenziale puro ad hoc, può sortire un vero effetto rinfrescante, restituendo le energie perdute. I migliori, da tenere in borsetta per l'estate, sono: menta piperita, basilico e limone.