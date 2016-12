Insegnare l'autonomia ai bambini

La conquista dell' autonomia e dell' indipendenza è una fase cruciale per la crescita dei bambini . Come favorirla? Prima di tutto, procedendo per gradi e, soprattutto, non sottovalutando il ruolo che la comunità può svolgere in tal senso. Infatti, i bambini che frequentano asilo nido e scuola materna riescono ad acquisire abilità e forme di autonomia graduali in modo del tutto naturale, attraverso una sana imitazione dell'altro. Infine, è bene tenere alla larga l' invadenza di nonni e parenti nell' educazione dei figli : spesso, sono proprio queste figure familiari a mettere dei paletti nella conquista dell'indipendenza, in buona fede per proteggere i bambini.

L'importanza dell'asilo - Tra i vantaggi dell'asilo nido, rientra senza dubbio anche una maggiore conquista di piccole autonomie e abilità. Si parte dall'abbandono più facile del pannolino, sino al mangiare da soli o all'addormentarsi senza genitori. Tutto ciò è reso possibile anche grazie al processo imitativo dei più piccoli: modalità che si esprime in modo evidente nei primi anni di vita del bambino e che non scompare mai del tutto.



Il cibo - La conquista dell'autonomia passa anche attraverso una buona educazione alimentare. Per esempio, permettere al bambino di sperimentare l'autosvezzamento manipolando e assaggiando autonomamente i diversi cibi, lo aiuterà a dipendere meno da mamma e papà dal punto di vista della nutrizione. Nonché a riconoscere i propri gusti e a sviluppare un rapporto sano con il cibo.



L'ordine - Per le mamme si tratta di una specie di riflesso incondizionato: i bambini mettono in disordine e mamma sistema immediatamente. Invece, anche le mamme più ordinate e fissate con la pulizia, dovrebbero attendere e chiedere ai bimbi di sistemare ciò che hanno usato per giocare. Pena non poter fare altri giochi. E poco importa se l'ordine non sarà impeccabile, ciò che conta per il bene dei bambini è la consapevolezza di avere alcune piccole, grandi, responsabilità.



I compiti e lo studio - Un altro campo in cui i genitori tendono a rubare terreno ai figli dal lato dell'autonomia, è quello relativo alla scuola e allo studio. Infatti, per eccesso di protezione e anche per una certa ansia da prestazione, mamma e papà si intromettono esageratamente nella gestione di materiale scolastico, compiti e studio dei figli. Con un duplice effetto negativo: i figli non imparano a gestire le piccole mansioni scolastiche in autonomia e, soprattutto, impostano la loro vita su una dipendenza protettiva e di comodo dai genitori. Se il bambino si dimentica di scrivere i compiti da fare a casa più di una volta, allora è importante resistere ed evitare di chiederli alle altre mamme. Così come se il ragazzo dimostra di perdere in continuazione il materiale scolastico senza averne cura: continuare ad acquistare per timore di una nota dell'insegnante non è educativo. Anche l'organizzazione dello studio dovrebbe essere lasciata gestire ai bambini e ai ragazzi: infatti, di norma, i docenti assegnano agli studenti ciò che questi ultimi sono in grado di fare da soli.