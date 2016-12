In vacanza con il neonato: quattro consigli

Consultare il pediatra - Quando il bambino ha poche settimane di vita, è sempre indicato un consulto dal pediatra curante prima di partire. Il medico specialista saprà consigliare i neogenitori riguardo alla scelta della destinazione (mare, montagna, altitudine, temperatura) e ai piccoli accorgimenti da adottare in viaggio. Può bastare una telefonata per sentirsi immediatamente più tranquilli e predisposti alla vacanza.



Scegliere la destinazione - Nella scelta del luogo di villeggiatura per una famiglia con neonato, è bene valutare diversi aspetti. Innanzitutto, è essenziale non scegliere destinazioni a rischio di emergenza sanitaria, isolate, prive di presidi medici o dove i luoghi di pronto soccorso sono difficilmente raggiungibili (per esempio, piccole isole). Ricordiamoci, infatti, che probabilmente il piccolo deve essere ancora vaccinato. Meglio recarsi in un luogo relativamente vicino a casa, preferendo zone non eccessivamente affollate.



Al mare - Il mare può essere davvero benefico per la salute del neonato, a patto di rispettare alcune regole. Prima di tutto, evitare come la peste le ore più calde della giornata e trascorrerle all'ombra di casa. La fascia oraria da spiaggia, off-limits per un neonato, è quella che va dalle 11 del mattino sino alle 17.30-18. Inoltre, è bene ricordarsi di vestire adeguatamente il piccolo con body in cotone chiaro, cappellino in tessuti naturali e mai in modo troppo pesante. Altre precauzioni indispensabili sono proteggere la pelle del bambino con un prodotto solare specifico (filtri fisici e protezione 50+), anche se il piccolo ovviamente non sarà mai esposto al sole diretto, ed evitare di uscire quando il vento è molto forte.



In montagna - La montagna è un luogo adatto ai neonati soltanto se l'altitudine non è eccessiva. L'ambiente collinare è forse più indicato, poiché ci sono meno sbalzi di pressione da affrontare e anche il viaggio è solitamente più facile e privo di tornanti continui. Se ci si reca in montagna, è bene ricordarsi di fare diverse soste per allattare il bambino ed evitare che repentine salite provochino disturbi, anche molto dolorosi, alle orecchie. Inoltre, è sempre indicato mettere in valigia il kit per la pulizia delle prime vie respiratorie (acqua fisiologica e siringhe), da eseguire sempre e non solo se il piccolo ha il nasino intasato.