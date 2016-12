Il Nuovo Anno con il Barbanera, l’Almanacco del buon vivere

07:00 - Ha alle sue spalle 253 edizioni, ma non le dimostra: il celebre Almanacco Barbanera, che dal 1762 ci dispensa piccoli segreti, pillole di saggezza quotidiana e utili consigli, si prepara ad accompagnarci anche nel 2015 per suggerirci tanti modi facili per vivere in armonia, con se stessi, con gli altri, e con i cicli della natura.

Star bene vuol dire infatti anche fare la cosa giusta nel momento giusto, ad esempio sapere qual è il momento più propizio per iniziare una dieta, cosa mangiare in certi periodi, o scoprire che una mela al giorno, oltre a togliere il medico di torno, può anche far splendere la nostra pelle, mentre la lavanda, oltre a profumare la biancheria, può restituirci il buonumore. Anche il 2015 è dedicato al vivere in armonia con le forze del cielo e della terra, grazie anche alle autorevoli voci che ci parlano di cibo, agricoltura, ambiente, ecologia salute e benessere. Particolare riguardo è dedicato al tema della sostenibilità e soprattutto alla nuova consapevolezza di uno stile di vita “ecocompatibile”, con suggerimenti sul risparmio energetico e idrico, sulla raccolta differenziata, sulle energie alternative e sul riciclo di oggetti in disuso a cui ridare una seconda creativa possibilità.



Una nuova cultura del cibo che ha radici nella tradizione - Nel rapporto con il cibo il Barbanera richiama l’attenzione sulla necessità di recuperare l'armonia con la natura, secondo le pillole di filosofia del “cibo felice”: il cibo è felice quando è... salutare (Chi fa uso di verdura, vive sano e a lungo dura), solidale (Dove si mangia in due si mangia anche in tre), rispettoso dell'ambiente (Il primo frutto è della terra), consapevole (Chi getta un seme l’ha da coltivare se vuol vederlo a tempo vegetare), ma anche di stagione, sostenibile, attento alla biodiversità, ricco di memoria, ben preparato, conviviale... Infatti lo stesso Massimo Montanari, storico dell’alimentazione afferma che il cibo è nutrimento e gusto, bisogno e piacere, poi salute e infine strumento di relazioni.



Ambientalista per vocazione - Da più di un secolo e mezzo, l’Almanacco Barbanera continua a suggerire un rapporto più sano con la Terra e aiuta a sapere cosa mettere nel cestino della spesa in ogni stagione, come riciclare in casa e suggerisce buone pratiche bio in giardino, nell’orto e sul balcone.



Pillole di benessere naturale e salute - La natura, come ci ricorda Barbanera, offre tanti rimedi per affrontare nel migliore dei modi ogni stagione. Ad esempio, per sostenere l’organismo e dargli energia nei periodi invernali e di grande stanchezza, l’Almanacco consiglia di portare in tavola alimenti ricchi di triptofano, un aminoacido con effetti anche ansiolitici e antidepressivi, presente in frutta e verdura fresche, cereali integrali, pesce, soia, zucca e latte. Per recuperare energia e sprint si può fare un bagno al mattino con 10 gocce di olio essenziale di rosmarino, quello che gli erboristi chiamano “ginseng europeo”, oppure di ginepro. Per combattere lo stress della vita quotidiana il consiglio è di massaggiare con il pollice, con movimento circolare, la zona sotto l’ultimo dito dei piedi (il più piccolo).