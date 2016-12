Idee per un brunch vegetariano

Per chi ama il dolce - Essendo anche una prima colazione "tardiva", il brunch non può escludere dolci e frutta. Dal punto di vista delle "limitazioni" veg, su questo punto non dovrebbero sorgere impedimenti. A meno che non si cavalchi l'onda della scelta salutare e si decida, per una volta, di preparare e degustare dolci vegani. Dunque, senza latte o burro né uova o yogurt. Le idee sono sorprendentemente numerose e sul web si scovano davvero molti tutorial per cucinare torte, muffin e biscotti veg. Ecco alcuni spunti su come sostituire uova, burro e latte. Il latte vaccino può essere degnamente rimpiazzato da un "latte", o meglio una bevanda, vegetale. Le migliori per la preparazione di dolci, sono quelle ricavate da mandorle, cocco, avena e riso. Le uova e il burro, invece, possono essere sostituite con frutta secca tritata (che rilascia oli buoni per il palato e per la salute): ottime, in questo caso, le nocciole. In alternativa, al posto del burro, si possono usare l'olio di semi di girasole o l'olio di mais spremuti a freddo. Questi ultimi sono perfetti anche per preparare gustose frolle per crostate o biscotti. Via libera al cioccolato fondente, agli yogurt vegetali, alle uvette. Immancabile anche il buffet di frutta fresca di stagione, servita sotto forma di spiedoni o di macedonia coloratissima. Infine, per i puristi, si dispongono su un tagliere fette di pane speciale (alle noci, di kamut, integrale con semi) tostato e affiancato da composte di frutta.



Per i palati che cercano il salato - Senza pietanze salate, non si può parlare di vero e proprio brunch. In questo caso, sono perfette le quiche ma prive di salumi o pesce. L'ideale è prepararle usando molte verdure di stagione, le migliori per le torte salate sono biete, asparagi, carciofi, spinaci novelli, scarola, fave. Da abbinare a uova, formaggi freschi (crescenza, stracchino, caprini, ricotta), parmigiano e frutta secca come noci o mandorle sminuzzate. Per quanto riguarda la base, le meno abili in cucina potranno ricorrere alla pasta sfoglia o brisée già pronte. Ma si possono usare, con un'ottima resa, anche le paste per pizza classiche (farina, acqua, lievito, olio, sale). A proposito di pizza, immancabili le focacce con rosmarino da spalmare di gustoso hummus di ceci o di zucchine. Preparare l'hummus è semplicissimo: basta, infatti, frullare insieme ceci (anche in scatola) o zucchine, salsa tahina, olio, scorza di limone e un po' di prezzemolo. Ai bambini piaceranno molto anche le chips, ma preparate al forno. Da non dimenticare: ciotoline colme di verdure fresche di stagione (pomodori datterini, carote baby, sedano, fave, edamame in baccello).



Le bevande da brunch - Cosa bere per un brunch vegetariano in famiglia? Ovviamente caffè e tè. Per quanto riguarda il tè, nella bella stagione è consigliabile preparare caraffe di tè verde, limone e menta con ghiaccio. O, ancora, karkadè servito freddo (possono berlo anche i bambini, perché privo di teina). Da servire, per tutti, succhi di frutta senza zucchero, centrifughe e smoothies. Per rendere il brunch divertente e colorato, si lasciano a disposizione degli ospiti (e soprattutto dei bambini) stoviglie appositamente "spaiate" e tante cannucce variopinte.