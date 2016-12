I regali fai da te da preparare con i più piccoli

Il tempo trascorso con i bimbi durante le vacanze natalizie può diventare il momento migliore per confezionare regalini di Natale fai da te insieme ai piccoli di casa. I pensieri fatti in casa , soprattutto se coinvolgono i bambini , sono sempre graditi ai parenti ma anche agli amici che ricevono così un dono unico e inimitabile. Inoltre, non dimentichiamo che i bimbi adorano "lavorare" e creare insieme a mamma e papà , questo tipo di attività infatti migliorano la manualità fine dei piccoli, rilassano i genitori e sono un balsamo per autostima ed emotività. Per realizzare regali natalizi fai da te insieme ai bambini, non occorre spendere molto per l'acquisto di materiali. È importante, però, individuare il "topic" che si desidera seguire e stilare una lista dettagliata di tutto l'occorrente. Per esempio, si po' scegliere di dedicarsi all 'arte culinaria oppure propendere per pensieri prettamente decorativi.

Tutti in cucina - Una delle attività più divertenti e rilassanti è cucinare tutti insieme in famiglia. Premessa: è importante non farsi cogliere da manie di perfezionismo o da ansie di ordine e pulizia, quando si cucina con i bambini. Infatti, è fondamentale che tutti si divertano e che si crei un buon clima collaborativo e festoso. L'obiettivo sarà quello di realizzare biscotti fatti in casa da regalare a parenti e amici, ovviamente in tema natalizio. La via più facile è rappresentata dall'intramontabile pasta frolla. Per preparare la base di ogni buon biscotto natalizio, sono necessari pochi ingredienti ma di ottima qualità. L'impasto può essere fatto anche dai bambini, con la supervisione di mamma e papà. Dopo l'inevitabile tempo di riposo, si potranno creare dolcetti dalle forme tipiche del Natale: in commercio, si trovano stampi di ogni tipologia, dalla renna fino alle classiche stelline o ai fiocchi di neve. Molto importante sarà anche la decorazione finale: per rendere i biscotti speciali, si potranno applicare palline d'argento edibili, glasse colorate, zuccherini, frutta secca, ciliegie candite. Insomma, via libera alla fantasia dei bambini. Infine, immancabile la realizzazione di una bella confezione regalo: sacchettini trasparenti decorati e chiusi da nastrini rosso, oro e argento, ma anche da mollettine brillanti, vischio, bacche, fiocchi, glitter. Da non dimenticare: l'imprescindibile, e sempre apprezzato, biglietto d'auguri disegnato e scritto insieme ai piccoli di casa.



Oggetti semplici ma preziosi - Chi desidera confezionare i pensieri di Natale in casa, insieme ai bambini, può anche optare per la realizzazione di piccoli oggetti decorativi o di uso quotidiano. In questo caso, è importante individuare il tipo di regalo che si preferisce per poter partire da una base. Per esempio, due grandi classici natalizi adatti anche alle manine dei più piccoli, sono le candele e i centrotavola. Questi ultimi, sono davvero semplici da creare. Un'idea è quella di procurarsi i cartoncini dorati o argentati che si utilizzano come base per le torte (si acquistano nei negozi di casalinghi o nei supermercati più forniti) e decorarli, poi, con frutta secca di diverso tipo. Per esempio, procedendo in senso concentrico e incollando prima le noci con il loro guscio, poi le nocciole, le arachidi e così via. Fino a lasciare un piccolo spazio rotondo al centro, che sarà occupato da una candela colorata. Il tocco finale, che i bambini adoreranno, sarà la "lucidata" della frutta secca con appositi smalti trasparenti, gli stessi che vengono usati per il découpage. Infine, sarà sufficiente impacchettare i centrotavola con una carta trasparente chiusa sulla sommità da un fiocco natalizio. E sotto al regalo, si potrà applicare un biglietto di auguri speciale, magari una cartolina con le foto dei bambini in versione elfi di Babbo Natale.