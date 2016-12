I lavoretti per Pasqua da fare insieme ai bambini

Decorare le uova con i pastelli a cera - La decorazione delle uova è un must della Pasqua. Per i bambini, colorare e arricchire le uova è una vera e propria festa. La base possono essere le uova sode, ovviamente lasciate precedentemente raffreddare. Se i bambini sono piccoli, possono utilizzare i pastelli a cera ed esprimere poi tutta la loro creatività in libertà assoluta. Un'altra idea, se si desidera mangiare le uova o portarle in tavola in un cestino di vimini, è dipingerle con i coloranti alimentari. Per eseguire questa operazione, occorrono pennelli di varie dimensioni. Un'idea potrebbe essere proprio quella di trasformare le uova in animaletti disegnando occhi, muso, pois da coccinella, macchie da mucca, strisce da zebra o chiazze di ghepardo.



Riso sulle uova - Un altro modo per decorare le uova, anche molto chic, prevede l'uso del riso colorato. Innanzitutto, le uova sode (o finte, si acquistano in cartoleria e nei negozi di bricolage) vanno dipinte con un colore che faccia da base. In seguito, si dipinge il riso utilizzando specifici coloranti alimentari. Perché il riso (crudo) sia colorato uniformemente, è sufficiente versarlo in un sacchetto di plastica insieme al colore, agitando il tutto per qualche minuto. Poi, il riso va fatto asciugare alla perfezione. Una volta fissato il colore, si passa la colla (liquida, con ausilio di pennello) su tutta la superficie dell'uovo o soltanto dove si desidera far attaccare il riso. Quest'ultima operazione può seguire un disegno precedentemente eseguito a matita sul guscio dell'uovo. I mix più belli sono le combinazioni giallo (base) e blu (riso) o rosa (uova) e verde (riso), ma largo alla fantasia... saranno perfette anche uova completamente arcobaleno!



Alberello di Pasqua - Molto meno impegnativo dell'albero di Natale, l'alberello di Pasqua può essere tranquillamente allestito e decorato dai bambini, dalla A alla Z. La prima cosa da fare è procurarsi un vaso colorato (eventualmente da decorare insieme, con l'ausilio di tempere, glitter e feltro). In seguito, è necessario procurarsi rametti di dimensione più o meno uguale: una passeggiata ai giardinetti e al parco sarà sufficiente. Una volta a casa, si sistemano i rametti nel vaso e si inizia a decorare. Per abbellire l'alberello di Pasqua, si possono tagliare ovetti di feltro di differenti colori e appenderli con nastrini di raso o velluto. O, ancora, attaccare ai rami cartoncini colorati (su cui ciascun bambino scriverà un pensiero pasquale) aiutandosi con mollettine di legno (reperibili in qualsiasi cartoleria). Per completare, via libera agli ovetti di cioccolata più golosi! Se si usa anche il cioccolato per decorare l'albero, attenzione alle fonti di calore...



Pulcini teneri per la tavola - Il pulcino è un altro immancabile simbolo della Pasqua, peraltro adorato dai bambini. Per festeggiare questa dolce ricorrenza, si possono creare pulcini con le uova sode oppure con semplici batuffoli di cotone idrofilo (proprio quelli che si utilizzano per struccarsi). Se si opta per le uova sode, è necessario farle raffreddare e dipingerle di giallo (o di altri colori, se si desidera dare vita a pulcini multicolor), poi si disegnano gli occhi con un pennarello e si completa il tutto, attaccando il becco e le zampine ritagliati nel feltro arancione. Se invece si sceglie di utilizzare il cotone (lavoretto adatto anche ai piccolissimi), è sufficiente incollare un batuffolo sull'altro in modo da formare il corpo del pulcino. Prima di eseguire questa operazione, si colorano i batuffoli di giallo con tempere o colorante alimentare. Infine, si attaccano occhi e zampette di feltro. Le bambine apprezzeranno anche l'aggiunta di inediti dettagli in glitter...