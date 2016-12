I giochi con i bambini attorno all'albero per aspettare Babbo natale

Si tratta di un momento topico: la vigilia di Natale è forse la sera più magica dell'anno per i bambini (ma non solo). Una volta preparato l'albero, è importante "utilizzarlo" come centro colorato e luminoso per attendere l'arrivo dei Babbo Natale , delle renne e dei regali. Cosa fare in queste ore di attesa impaziente ed emozionante? Semplicissimo: per i bambini, ma non solo, basterà giocare tutti insieme ai passatempi del Natale. Dalla tradizionale tombola fino al gioco dei mimi, passando per il canto con...sorpresa!

Tombola - Questo è forse il gioco più tradizionale per aspettare l'arrivo di Babbo Natale e lo scambio dei doni. Da proporre, però, in versione contemporanea affidandosi a quelle elettroniche o a "tema" cartone animato (basterà chiedere ai bambini quale preferiscono). Ovviamente, meglio evitare i premi in denaro e puntare su fiche colorate create in casa proprio insieme ai più piccoli. Il "montepremi" per ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola sarà costituito da disegni, baci e abbracci in quantità.



Gioco dei mimi - Si tratta del passatempo più amato dai bambini più grandicelli, che può diventare davvero divertente anche per gli adulti. Ovviamente, il tema conduttore è da scegliere a seconda dell'età dei partecipanti al gioco. Dal cinema ai cartoni animati, passando dagli animali e, per gli studenti più appassionati. dai titoli dei libri. Il gioco dei mimi può davvero spaziare tantissimo includendo anche variazioni sul tema come la musica (se si sceglie il cinema, per esempio, si può puntare sulle colonne sonore dei film).



Canto...con sedia - Prende ispirazione dalle feste dei bambini e si declina in versione natalizia. Si posizionano tante sedie in circolo quante sono i giocatori meno uno. Poi, si sceglie un canto di Natale conosciuto da tutti (per aiutare, si possono stampare le parole del testo) con sottofondo musicale. A un certo punto, si interrompe la musica e ci si siede. Chi rimane in piedi, è fuori dal gioco. Il vincitore è il giocatore che resta seduto fino all'ultima manche del gioco.



La merenda per le renne - Ecco il gioco preferito dai più piccoli: la preparazione dello spuntino per Babbo Natale e per le renne. Innanzitutto, si scelgono insieme le ciotole colorate e a tema, posizionando anche una tovaglia rossa sotto l'albero. Poi, si decide cosa offrire ai magici ospiti. Di solito, si punta su latte, panettone e biscotti. Ma non sono da escludere vino e liquori ritempranti per Babbo Natale. Per i genitori: ricordarsi di mangiare qualcosa (quando i bambini saranno a letto) e di lasciare bricioline sparse attorno all'albero. D'altronde le renne non rispettano il bon ton...