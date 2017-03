Guida pratica al cambio di stagione nell'armadio

Riorganizza l'armadio: prima di sistemare gli abiti, impara a "dividere" lo spazio a disposizione. Se ci sono delle mensole, sfruttale al massimo mettendo a portata di mano le maglie e le magliette che utilizzi più spesso, mentre in alto quelle che indossi meno. Il segreto, comunque, è evitare il disordine e creare degli angoli "a tema": quello per la lingerie, per le giacche, per i pantaloni, per gli abiti, e così via. Un'idea potrebbe essere anche quella di suddividerli in base allo stile: giacche e tailleur nella parte riservata alle mise eleganti, camicie e jeans in quella più sportiva. Sarebbe già un bel traguardo, oltre che una gran comodità!



Piega correttamente: è scocciante, su questo non c'è dubbio, ma ne vale assolutamente la pena. Quando sistemiamo i vestiti senza curarci di averli prima stirati, o almeno piegati per bene, questi moltiplicano il loro volume occupando più spazio. Divieto assoluto, dunque, a indumenti arrotolati o stropicciati!



A tutto scatole: munitevi di quante più forme e misure possibili. Quando facciamo il cambio di stagione, le scatole sono l'alleato numero uno per far sparire i vestiti di troppo. Anche se spesso risultano ingombranti, in realtà sono la soluzione migliore perché "mimetizzano" e tengono gli indumenti che non indossiamo più al riparo da polvere. Un consiglio: è sempre meglio conservare gli abiti puliti e suddivisi accuratamente all'interno delle scatole. Saranno già pronte per il prossimo cambio di stagione!



Elimina quello che non metti più: quando ci troviamo di fronte alla sistemazione degli abiti della stagione passata, è sempre un'ardua scelta. Lo metto o non lo metto? Lo tengo o non lo tengo? In questi casi c'è una sola via d'uscita: razionalizza e sii decisa. Niente più "sentimentalismo", bandito il concetto "ci sono affezionata". Fai posto ai vestiti che ritieni necessari e fondamentali all'interno del tuo guardaroba. Il resto, non deve essere necessariamente buttato via: puoi sempre riciclarlo, regalarlo a qualche amica o far felice chi non ha la possibilità di acquistare nuovi capi d'abbigliamento.



Profumo e pulizia: prima di rimettere nell'armadio glia biti della nuova stagione, ricorda di spolverare e disinfettare per bene spazi e scaffali. Puoi farlo con dei detersivi naturali a base di acqua, sale e aceto, o con dei prodotti specifici anti-tarme. A proposito: per combattere la presenza di questi ospiti indesiderati, puoi ricorrere anche a dei sacchetti di cotone profumati a base di lavanda, vaniglia, sandalo, pompelmo e geranio. Sono facili da realizzare anche in casa: si possono riempire con fiori di lavanda o con semplici foglie di alloro. Con un armadio profumato e fiorito, è subito primavera!