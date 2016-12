Gli sport migliori per tuo figlio

I gusti del bambino - La prima cosa da fare per scegliere lo sport più efficace per il proprio bambino, è chiedere al diretto interessato. Infatti, spesso sono i genitori a desiderare che il figlio pratichi uno sport proprio perché si è sempre amato quel tipo di sport. Ne è un classico, e calzante, esempio il calcio per i figli maschi. Oppure la danza per le bambine. Invece, è importante chiedere con serenità ai bambini quali sport li incuriosiscono e cosa vorrebbero provare. Senza limiti o pregiudizi. Ma soprattutto, senza diventare invadenti e pressanti.



La lezione di prova - Usufruire delle lezioni gratuite di prova, messe a disposizione in tutte le associazioni sportive e palestre, è fondamentale per far sperimentare al bambino un assaggio (anche se limitato) dello sport che potrebbe praticare. Non sempre si può comprendere da una sola lezione se un'attività fisica sia piacevole o meno. Però, grazie alle opportunità di prova, si possono conoscere insegnanti, allenatori e compagni e formarsi una prima impressione.



Gli sport per crescere bene - Tra le attività sportive più consigliate per i bambini, non si può prescindere dagli sport di squadra. Questo tipo di attività, infatti, risulta doppiamente benefica: da un punto di vista strettamente fisico e dal lato relazionale. Far parte di una squadra insegna ad aiutare gli altri, ad aspettare chi è rimasto indietro, a raggiungere il risultato tutti insieme e a rispettare le regole. Quest'ultime sono uno specchio delle regole che i bambini, da adulti, dovranno rispettare per fare parte della società civile. Inoltre, lo sport di squadra aiuta sia i bambini timidi a sbloccarsi, sia i bimbi più vivaci e ribelli a imparare ad accettare la presenza di limiti e regolamenti.



Allenarsi all'aria aperta - Anche se molti sport si praticano solo in palestra per ovvi motivi, è importante non sottovalutare invece l'attività fisica che si può svolgere all'aperto in qualsiasi momento dell'anno. È il caso di rugby, calcio e baseball per esempio: questi sport non si interrompono nemmeno in caso di pioggia o di neve. E diversi studi medico-scientifici, hanno dimostrato che allenarsi all'aria aperta anche in inverno, fa bene alla salute e rinforza il sistema immunitario.