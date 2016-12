Gli acquisti? Iper-connessi e sempre più social

E’ questo il ritratto del consumatore che emerge dalla nuova edizione del 'Connected Commerce', la ricerca condotta da DigitasLBi in 17 Paesi, sulle abitudini d'acquisto degli utenti e delinea il futuro del retail. Il primo dato interessante che emerge dallo studio è che la linea di demarcazione tra shopping online e l'acquisto nei negozi tradizionali si fa sempre più sottile. Il consumatore italiano oggi utilizza in media 4,8 device differenti, in qualunque spazio e momento; cerca online informazioni sul prodotto che comprerà offline o, viceversa, acquista in Rete ciò che ha visto in negozio.



Il 69% degli intervistati italiani afferma inoltre di aver fatto acquisti online online nell'ultimo mese. Gli aspetti che rendono particolarmente appetibile l'acquisto online sono le proposte personalizzate (il 53% del campione afferma di comperare di più quando si trova di fronte a questo tipo di offerte), la spedizione gratuita (41% delle risposte), la puntualità della consegna (21%) e la possibilità di restituire con facilità la merce acquistata (19%).



Quattro italiani su dieci dichiarano di utilizzare smartphone (44%) e tablet (42%) per ricercare online informazioni su prodotti e servizi che vorrebbero acquistare. Questa tendenza già consolidata all'estero, si chiama ATAWAD (Anytime, Anywhere, Any Device, ovvero: in ogni momento, ovunque e con ogni device). In particolare, i nostri connazionali utilizzano tablet e cellulari non solo outdoor, ovvero sui mezzi di trasporto o in spazi pubblici (63%), ma anche e soprattutto a casa, in ufficio, a scuola (79,5%), e negli stessi negozi (33%). Il 67% si affida all'online per cercare informazioni su prodotti e servizi, ma resiste anche un 19% che continua a recarsi nel punto vendita. Al momento, solo il 10% degli italiani dichiara di aver utilizzato il cellulare per pagare in negozio, ma il 69% dichiara, pur non avendo ancora usato il servizio, di volerlo provare in futuro.



Molto comune anche tra gli italiani è anche il cosiddetto ROPO (Research Online Purchase Offline), ossia la tendenza a ricercare online prodotti e servizi prima di procedere all'acquisto nei punti vendita tradizionali. Fa così l'86% degli italiani. Il 78% afferma, invece, di utilizzare lo smartphone direttamente nel punto vendita per verificare se il prodotto è disponibile su altri canali - off e online - ad un prezzo più basso. Questo comportamento, che si chiama invece Showrooming e che in un certo senso è esattamente il contrario del ROPO, è stato messo in atto dalla quasi totalità del campione: il 95% delle persone che negli ultimi 30 giorni hanno acquistato un prodotto via smartphone, ha visitato prima il negozio.



Ma nella decisione finale d'acquisto in negozio il collegamento WI-FI serve soprattutto per la dimensione social: prima di comprare qualcosa, sei intervistati su dieci dichiarano di collegarsi alla rete del punto vendita per avere il parere di amici o familiari, magari inviando loro una foto del prodotto (49% delle risposte). E il parere di un parente, di un amico o anche solo di un conoscente conta più di quello degli esperti, come dichiara il 36% degli intervistati; solo il 21% ritiene valide le opinioni di esperti, giornalisti e blogger.