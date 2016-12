Festa dei nonni: cinque idee per una giornata speciale

Una giornata magica - Cosa occorre per rendere la festa dei nonni indimenticabile per gli stessi protagonisti? Di certo, non regali costosi. L'effetto sorpresa vince sempre, quindi perché non organizzare la festa per i nonni in un luogo inaspettato, invitando tanti amici e conoscenti che si fatica a incontrare nella routine di ogni giorno. Poi basterà qualche stuzzichino e la musica giusta per rendere il tutto decisamente perfetto.



La torta con i bambini - Di solito sono le nonne a preparare le torte per le merende e i compleanni dei nipoti. Invece, per un giorno, possono essere i bambini a confezionare una torta bellissima per i loro nonni. Per stupire i nonni, è importante lasciare campo libero ai bimbi: le decorazioni e le scritte saranno bigliettini d'amore alternativi e golosi, sicuramente molto apprezzati.



Un picnic nel foliage - Se il tempo lo permette, per la festa dei nonni si può organizzare un pranzo all'aperto, un vero e proprio picnic in un luogo magico. Un'idea perfetta è il parco nel momento massimo del foliage autunnale. Da non dimenticare, piccoli regalini confezionati dai bambini (bigliettini, lavoretti) e musica per cantare tutti insieme.



Il fattore foto - Se c'è una cosa che i nonni apprezzano sempre molto, sono le foto dei nipoti e dei figli. Nell'era della fotografia digitale, però, è raro stampare gli scatti. E non avere materialmente le foto dei nipoti, ai nonni non piace. Quindi, in occasione della loro festa, si potrebbe confezionare un calendario con tutte le foto dei nipotini abbinati alla stagione. Il tutto corredato da poesie e pensieri scritti dagli stessi bimbi.



Momenti tutti per loro - Un'ulteriore idea per la festa dei nonni, è regalare loro una giornata di relax... senza nipoti. Alle terme, per esempio. Questo dono è indicato soprattutto per festeggiare i nonni sempre presenti, coloro che si dedicano full time ai nipoti. Oppure, per i nonni ancora in coppia, si potrebbe pensare a un romantico weekend fuori porta per farli sentire ancora fidanzatini.