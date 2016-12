Famiglia numerosa: un sogno per tre giovani su quattro

07:00 - A quanto si apprende dai dati dell'ultimo "Rapporto Giovani" promosso dall'Istituto di Studi Superiori Giuseppe Toniolo e realizzato da Ipsos, i giovani tra i 18 e i 29 anni hanno un forte desiderio di famiglia. Il 60% dei ragazzi immagina la propria futura famiglia composta da due figli o oltre. Alla domanda "quanti figli pensi realisticamente di avere?" tre intervistati su quattro affermano due o più. Un dato sorprendente se si pensa alla scarsa natalità italiana, dovuta evidentemente alle difficoltà che si incontrano quando si vuol mettere in pratica il desiderio di famiglia.

Se solo una marginale minoranza di ragazzi pensa di non avere figli (il 9,2% degli uomini e il 6,2% delle donne) bisognerebbe capire dove si inceppa il meccanismo. Una risposta purtroppo molto scontata: il lavoro precario (soprattutto per la maternità non garantita delle lavoratrici atipiche) e la crisi economica la fanno da padrone. A seguire tanti effetti collaterali come i costi elevati di asili nido o baby sitter (per chi non può affidarsi all'aiuto dei nonni) e la difficoltà di conciliare gli orari di famiglia con quelli del lavoro. Le inesistenti politiche per la famiglia infine danno il colpo di grazia ai sogni dei giovani.



Sul desiderio di formare una famiglia pesa anche il proprio vissuto. Infatti l'atteggiamento verso la famiglia risulta differenziato tra i giovani intervistati a seconda del fatto che i genitori siano coniugati o separati/divorziati. L'affermazione sulla centralità del matrimonio trova d'accordo quasi il 70% dei giovani con genitori coniugati, mentre scende al 46% tra chi ha sperimentato il fallimento del matrimonio dei propri genitori. In generale però il 60% degli intervistati asserisce di essere d'accordo con il fatto che la famiglia è la cellula fondamentale della nostra società e si fonda sul matrimonio, mentre solo l'11,6% la pensa diversamente.



Ma il rapporto genitori figli sembra inossidabile per tutti: oltre l'80% dei giovani afferma che l'esperienza familiare è un grande aiuto per coltivare le proprie passioni e per affermarsi nella vita. E più dell'85% pensa che la famiglia rappresenta un sostegno nel perseguire i propri obiettivi. Soprattutto in questo periodo di crisi il rapporto con la famiglia d'origine acquista una particolare importanza, che va al di là del semplice aiuto economico. In un momento dove la carenza di investimento e sostegno pubblico verso le nuove generazioni la famiglia sembra rafforzarsi.