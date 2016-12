Due settimane di vacanza da scuola: cosa fare con i bambini a casa

07:00 - Il sogno di ogni studente sta per avverarsi: le vacanze di Natale sono ormai all'orizzonte e insieme alla scuola in chiusura appaiono lunghi pomeriggi di tempo libero tra famiglia e amici. Splendida occasione per stare insieme, talvolta le preoccupazioni sono da parte dei genitori. Come possiamo trascorrere il tempo in maniera divertente e intelligente? Ecco quale semplice ispirazione per riscoprire il piacere di condividere i momenti belli del tempo libero.

La prima regola per vivere le vacanze di Natale con il sorriso sulle labbra è... evitare lo stress! Evita di programmare ogni attimo con commissioni, cose da fare o visite ai parenti: il piacere del tempo libero è anche in una semplice giornata in cui restare tutti insieme tra le mura domestiche, ognuno impegnato nelle attività che ama di più. Ricorda che i bambini non imparano attraverso le parole, bensì grazie ai fatti e l'esempio: come si può pretendere, per esempio, che possano diventare appassionati lettori se noi adulti non siamo mai in compagnia di un libro?



Fai in modo che anche le ore da dedicare ai compiti delle vacanze siano vissute come uno spazio in cui ispirarsi fra parole, libri e il prezioso strumento della rete internet. Organizza il tavolo della cucina o della sala da pranzo in modo da avere barattoli di pennarelli e colori, libri, giornali: qualcuno disegnerà, altri saranno impegnati nei compiti di matematica, nella lettura di un libro o una rivista. Tutti insieme, ognuno immerso in un'attività e al tempo stesso disponibile a dare una mano a chi ha di fianco: così il pomeriggio ha un sapore completamente diverso!



Fin dalla più tenera età, i bambini risultano molto affascinati dal mondo degli adulti: vogliono essere indipendenti, si sentono grandi anche quando non lo sono affatto, cercano semplicemente di imparare il massimo possibile. Trasforma le normali attività del quotidiano in un laboratorio creativo da fare insieme: la cucina costituisce un ottimo esempio. Infila ai bambini un grembiulino e via libera a impasti e sperimentazioni culinarie. Potete cucinare i biscotti o una torta, oppure puoi farti aiutare con l'insalata per la cena: i bambini non cercano attività speciali, ma un momento da condividere con noi perché è il tempo passato insieme ciò che rende tutto magico.



La pedagogista Maria Montessori, prima donna a laurearsi in medicina in Italia, nei suoi insegnamenti ribadisce l'importanza di rendere un bambino indipendente, passaggio fondamentale per la sua crescita, da attuare attraverso il gioco e un'attività che non sia oppressiva, né imposta con troppe regole o doveri. Ogni cosa fatta insieme può trasformarsi in un momento di gioco: basta farsi guidare dalla fantasia. Potete raccogliere le foglie in giardino per poi seccarle e farne un lavoretto da incorniciare, scattare fotografie con una macchinetta usa e getta di carta, disegnare un soggetto con tempere e pastelli.



Durante queste vacanze ricordati di sfruttare almeno una giornata per salire tutti insieme su un treno e visitare un posto, anche vicino a voi, da esplorare o in cui vedere una mostra o un appuntamento a cui vi piacerebbe partecipare. Anche a un'ora da casa esistono luoghi splendidi: il treno, l'autobus o una passeggiata mano per mano in un quartiere mai visto per ogni bambino costituiscono il lato ignoto e meraviglioso di una nuova avventura da vivere e condividere, insieme.