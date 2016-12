Due cuori e una capanna… da quattro locali

07:00 - La casa è il grande sogno degli italiani. Ma il classico nido d’amore, economico e di piccole dimensioni che una volta bastava a fare felici i nostri connazionali, ora richiede una marcia in più: l’abitazione delle nostre brame deve avere quattro locali, due bagni, il riscaldamento autonomo e una superficie di circa 120.150 metri quadrati. E il budget? Richiede qualche compromesso.

Lo rivela un sondaggio realizzato dall’Ufficio Studi di Immobiliare.it (www.immobiliare.it) che ha monitorato la domanda di immobili residenziali più richiesti per questo nuovo anno, con particolare attenzione alle caratteristiche essenziali che l’immobile dei sogni dovrebbe avere.



Gli immobili residenziali più ambiti sono di taglia large, se non extralarge. Il 31% delle ricerche riguarda infatti i quadrilocali, mentre le ricerche di trilocali si limitano al 23% del mercato, nonostante questo sia, stando ai dati di mercato, il principale taglio oggetto di compravendita. Il bilocale, soluzione tipicamente scelta da single e giovani coppie è l’opzione cercata solo nel 19% dei casi.



La dimensione “ideale” della casa degli italiani oscilla tra i 110 e i 150 metri quadrati: la vuole così quasi un italiano su 4 (24% del totale), mentre 1 su 5 punta a tagli leggermente inferiori, compresi tra i 90 e i 110 metri quadri.



L’abitazione ideale deve essere dunque innanzitutto grande, ma anche in ottime condizioni: il 45% di chi è alle prese con la ricerca di un’abitazione vuole che sia in stato ottimo o ristrutturato, mentre la ricerca di appartamenti da ristrutturare si ferma solo all’11% del mercato. Quando si parla di riscaldamento, il 97% vorrebbe averlo autonomo. Parlando di bagni, chi esprime una preferenza sull’argomento sogna di averne almeno due: desiderio piuttosto comune, visto che in questo caso la percentuale arriva addirittura all’80%.

Per quel che concerne il dispendio energetico gli italiani sembrano aver imparato la lezione: una classe energetica migliore garantisce risparmi sul lungo periodo, per cui il 67% delle ricerche riguarda immobili di classe energetica “verde”, compresa cioè tra C ed A+.



Purtroppo i sogni finiscono per scontrarsi con la dura realtà: quando si parla di costi, a giudicare da come si orienta la ricerca di casa degli italiani, sembra che le aspettative siano destinate a qualche compromesso: il 32% delle domande ha un budget tra 100.000 e 200.000 euro; ben il 16% delle richieste si ferma sotto i 100.000 euro, mentre resiste una quota del 9% che punta ad acquisti superiori ai 500.000 euro di spesa.



Anche la geografia ha un suo peso: nelle città più grandi è il bilocale il taglio più ricercato, richiesto nel 39% dei casi, mentre nelle piccole città si registra un 12% di domande di immobili superiori ai 200 metri quadri.