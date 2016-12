Dieci consigli per fotografare i bambini

07:00 - Si comincia dal primo giorno in ospedale, quello della nascita, magari proprio in sala parto, si prosegue poi con il primo sorriso, la prima pappa e con tutti quei momenti che ogni genitore cerca di immortalare e catturare eternamente in una fotografia. Ma oltre alle foto di rito esistono quei tipi di foto che gli americani chiamano “natural kids photography”e cioè l’arte di fotografare i bambini e ritrarli nella loro naturalezza. Si tratta certamente del modo più difficile ma anche quello più vero e che dà i risultati più soddisfacenti.

Per ottenere fotografie degne di tale nome serve solo un po’ di pazienza e qualche trucco.



1. L’inquadratura - Il primo degli aspetti essenziali per ottenere una buona foto è l’inquadratura: non bisogna posizionarsi né troppo vicini al bambino perché si rischierebbe di distorcere l’immagine, né troppo lontani perché è sconsigliato usare lo zoom nei ritratti. Per un ritratto l'ideale è il classico obiettivo da 50 mm o 60 mm, massimo 80 mm (usando lo zoom).



2. La luce - È importante prediligere situazioni con tanta luce naturale. Se si è in casa basta aprire le tende e far entrare la luce del sole e, magari se serve, aiutarsi anche con un po’ di luce artificiale.



3. Alla loro altezza - Per non ottenere immagini deformate, occorre che chi fotografa sia all’altezza del bambino. Sempre da evitare inquadrature dall'alto verso il basso piegando la macchina o semplicemente le ginocchia.



4. La composizione - Lo sfondo deve essere naturale ma non deve dare l’impressione di essere sciatto. Nel caso in cui non sia possibile avere uno sfondo personalizzato, si dovrebbe cercare di riprendere meno cose possibili e concentrarsi solo sul bambino.



5. Il flash - Il flash c’è e può essere usato non per fare luce qualora non ci sia ma per eliminare, in situazioni in cui è presente una buona illuminazione, le ombre che potrebbero comparire sul viso dei bambini.



6. Niente tirchieria nel numero di click - La possibilità di scattare tantissime foto è un vantaggio del digitale. Siccome di solito su 100 foto scattate vengono scartate almeno 40, non lesinare sugli scatti è una buona strategia per ottenere belle fotografie.



7. Fermi tutti - I bambini si muovono in continuazione, chi scatta deve invece impugnare saldamente la fotocamera, non tremare e, in alcuni casi, trattenere addirittura il respiro. A volte può essere utile un cavalletto, se il bambino è impegnato a giocare ma questo limita molto il campo d’azione e le varie inquadrature che si potrebbero ottenere spostandosi. Una possibile alternativa è la modalità automatica “Bambini e animali” presente ormai su tutti i modelli in commercio.



8. Nessuna posa - La parola d’ordine è naturalezza. Non bisogna costringere il bambino a guardare in camera, a sorridere o a stare fermo. Le foto naturali sono le più belle.



9. Click quotidiani - Avere sempre la macchina fotografica appresso è essenziale per non perdersi ogni momento. Basta solo abituarsi e magari, se si ha una reflex, dotarsi si una digitale compatta per momenti in cui non si può usare la prima un po’ più ingombrante.



10. Recuperare una foto - Se una foto sembra non essere uscita alla perfezione, prima di cestinarla, si può provare a trasformarla in bianco e nero. Spesso può riservare