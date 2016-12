Decorare casa: idee originali per il Natale

07:00 - Se le classiche decorazioni in serie che vendono nei negozi per Natale non ti soddisfano, puoi creare qualcosa di originale con un minimo di manualità e creatività. Basta affidarsi alla fantasia e trovare l'idea giusta per ricreare in casa la calda atmosfera natalizia: candele, luci, alberi non convenzionali, ghirlande o elementi della natura. Scegli la decorazione più suggestiva per la tua casa per condividere le feste di Natale in famiglia.

Le decorazioni che vengono dalla natura - Pigne, bacche, rami, frutta, spezie... sono elementi molto suggestivi per vestire la tua casa a festa! Prendendo spunto dalla natura si possono creare delle decorazioni originali: non sono lavori di fai da te che richiedono manualità... ti basterà passeggiare per qualche parco o bosco e raccogliere rami, bacche o pigne. Oppure guardare in dispensa e disporre noci, spezie e frutta in modo originale, sfruttando qualche contenitore o qualche stoffa dai colori natalizi. Ad esempio puoi lasciare come centrotavola o poggiato su un mobile il portafrutta con le arance e le noci, aggiungendo qualche pigna e foglia di agrifoglio: l'atmosfera natalizia è assicurata.



Frutta e spezie - Altri elementi della natura, abbinati con gusto, diventano decorazioni d'effetto: un po' di muschio insieme alle mele rosse. O una piccola composizione con rametti di pino, fette di arancia essiccate e arachidi poggiata distrattamente su una consolle. Rami di cedro e bacche sono elementi naturali perfetti per decorare casa per il Natale. Puoi disporli in un vaso, appoggiarli su una ciotola larga o lasciarli semplicemente su un tovagliolo di stoffa colorata. Nella dispensa puoi trovare anche anice stellato, chiodi di garofano, stecche di cannella: sapientemente disposti su un piatto, un vassoio o un tovagliolo diventano elementi decorativi.



Albero di Natale originale - Se il classico abete ti ha stancato ma non vuoi rinunciare all'albero di Natale ci sono tanti modi per ricreare l'idea dell'albero... ad esempio con tanti pacchetti a formare una piramide. O addobbare con palline e luci una bella pianta di casa. Anche ritagliare un pannello di compensato o di cartone a forma di abete, dipingendolo e addobbandolo è un'idea originale. Se invece l'abete ti piace ma vuoi rinnovare solo le decorazioni puoi preparare tu stessa le palline se te la cavi con uncinetto o crochet. Se non hai tanta manualità puoi ritagliare delle forme di pannolenci o cartoncini colorati. Ti piace cucinare? Prepara, magari insieme ai bambini, tanti biscotti dalle forme natalizie. Legali con dei nastri colorati e appendili al tuo albero di Natale!



Decori di luce - Le fiamme che danzano creano una magia ancestrale: bastano delle candele e l'atmosfera di Natale è assicurata. Se hai un ripiano in legno o pietra posiziona in un angolo tante candele di forme e dimensioni diverse, con cui riscaldare e far vibrare l'atmosfera di casa. Metti le candele in un piatto di metallo del tipo usato per la frutta e accendile. Lascia che la cera si sciolga formando costruzioni una sull'altra: potrai aggiungere candele di volta in volta e spostare il piatto a seconda della serata. Puoi creare forme di luce anche con i led, circondando con un filo di lucine la libreria o il mobile all'ingresso: un'idea simpatica per giocare con i colori creando nuove impressioni.