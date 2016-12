Decora il balcone con le fioriture d'autunno

07:00 - Se hai la passione del giardinaggio e il tuo terrazzo è rigoglioso di fiori e piante non rinunciare con l'arrivo dell'inverno. Ciclamini, erica, crisantemi e cavoli ornamentali ti assicurano un panorama fiorito per tutta la stagione fredda. Anche l'autunno può essere un periodo ricco di colori che esprimono energia positiva! Avere su davanzali e balconi tante piante fiorite ti aiuta ad allontanare la malinconia dell'arrivo dell'inverno.

Inoltre ti permette di avere sempre a disposizione qualche fiore fresco per creare delle colorate e calde decorazioni per gli interni: un bouquet di ciclamini abbinato a bacche e foglie o tanti crisantemi, disposti su un piatto ornamentale con piccole zucche, abbelliscono la casa e ti regalano una sensazione di quiete e allegria.



I ciclamini, con il loro colore intenso che vira dal viola al rosa, sono perfetti per decorare il davanzale con allegria. Questi fiori non temono il freddo, anzi desiderano le temperature rigide. Solo in caso di neve o freddo sotto zero è il caso di ritirarli al riparo o coprirli. Per essere rigogliosi, i ciclamini devono avere sempre la terra umida ma senza ristagni d'acqua. Quando la pianta sfiorisce, in primavera, puoi conservare i bulbi da interrare nel mese di settembre.



L'edera è una pianta tenace e forte, adatta sia per gli esterni che per gli interni. Oltre che per i fiori che sbocciano a fine autunno, viene apprezzata anche per la bellezza delle foglie, colorate e decorative. Questa pianta ha la particolarità di fiorire in autunno e riempirsi di bacche l'anno successivo, in primavera. L'edera è piuttosto semplice da coltivare: richiede una buona illuminazione, va annaffiata evitando ristagni d'acqua e ogni tanto le foglie richiedono una generosa nebulizzazione.



La bellezza dei crisantemi non viene apprezzata fino in fondo perché questi fiori si associano al dono per i defunti. In realtà sono appariscenti e colorati e hanno il pregio di fiorire in autunno e inverno, non temendo la rigidità delle temperature. I crisantemi si dividono in molte specie e sono caratterizzati da grandi corolle colorate e piccole foglie. Non hanno bisogno di grandi cure, se non un ambiente ben soleggiato e un terreno umido ma drenato.



Se cerchi una pianta insolita per il tuo balcone d'autunno prova il cavolo ornamentale! Le grandi foglie che vanno dal verde al viola mettono allegria e vivacizzano l'ambiente. È facile da curare, resiste alle escursioni termiche anche quando la temperatura scende sotto lo zero. Il terreno deve essere umido ma non eccessivamente bagnato, sta bene a mezz'ombra ma quando il freddo è intenso meglio spostarlo al sole.