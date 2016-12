Consigli per le mamme: come calmarsi quando tutto va storto

Capita a tutti, prima o poi. Il classico circolo vizioso per cui quando qualcosa non funziona, anche tutto il resto segue a ruota, è parte della vita di ognuno di noi. Dalla lavatrice rotta, per esempio, si possono innescare mal di denti, auto che smette di funzionare, stress al lavoro , raffreddori dei bambini... Non esiste una correlazione razionale tra questi eventi ma l'esperienza insegna che la valanga di piccole e fastidiose avversità , una volta innescata, è inarrestabile. Che fare dunque? Non peggiorare le cose e attendere che passi, sfoderando eventuali soluzioni con la dovuta pazienza. Anche perché la mamma , per antonomasia, invita alla calma tutta la famiglia.

Una cosa per volta - È naturale che, quando tutto va storto, si percepiscano gli eventi come una specie di valanga che sommerge senza possibilità di replica. Il trucco, in tal senso, è imparare a separare le cose e ad affrontarle una per volta. Un problema dopo l'altro, infatti, le situazioni si risolvono e non si perde lucidità. Se proprio non si riesce a effettuare questo tipo di operazione "calmante" a mente, può rivelarsi utile mettere nero su bianco tutto ciò che affligge e poi bannare i problemi uno a uno, una volta risolti o perlomeno migliorati.



Il presente - Se qualcosa non va bene, si tende a peggiorare la situazione amplificandone gli effetti attraverso proiezioni catastrofiche nel futuro. Insomma, come dicevano le nonne, ci si fascia la testa prima di essersela rotta. In questo caso, il segreto è imparare a concentrarsi solo sul presente, sul "qui e ora". Pensare continuamente a conseguenze future, che sono sempre potenzialmente catastrofiche nella mente di una mamma, è deleterio perché toglie energie fresche al presente. Invece, è importante pensare al momento esatto in cui si vive. Questo tipo di atteggiamento mentale, davvero salvifico e salutare, si apprende con il tempo. Può rivelarsi molto utile, a tale scopo, imparare a meditare.



Emotività come risorsa - Sfatiamo immediatamente un mito: il razionale trova ampi spazi anche laddove vi è tanta emotività. Infatti, anche le donne più sensibili ed emotive nei momenti di difficoltà riescono a sfoderare risorse di razionalità, forza e lucidità incredibili. Anche l'ipersensibilità è una fonte di energia e andrebbe "sfruttata" per risolvere le situazioni difficoltose. Come? Attingendo a una qualità caratteristica proprio degli emotivi, ovvero l'intuito. Seguendo l'intuito si può giungere a soluzioni che la ragione non contempla e che si rivelano poi le più efficaci.



I bambini - Per quanto possa essere complicata o difficile una situazione, una madre tenderà sempre a mantenere un atteggiamento fintamente calmo e positivo con i figli. Soprattutto se si tratta di bambini piccoli. Però i bimbi sentono tutto e sanno, istintivamente, quando la mamma non è tranquilla. Questo tipo di sensibilità infantile genera forti sensi di colpa nelle madri quando le difficoltà della vita rendono tutto difficile e apparentemente insormontabile. Ovvero: alla situazione negativa, si aggiunge anche la ripercussione emotiva sul bambino. Invece, mostrare fragilità e paura non fa male ai figli. Anzi, rende le mamme più "umane" e fallibili, fa comprendere ai bambini che tutto si può risolvere e che anche una super mamma può sbagliare e avere timori.