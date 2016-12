Come pianificare gli impegni di tutta la famiglia

Pare proprio che le donne siano, per natura, più organizzate degli uomini. E forse potremmo affermare che le mamme , in tal senso, fanno di necessità virtù. Oggi anche i bambini , infatti, vantano agende di impegni che un tempo sarebbero state impensabili: sport , attività ricreative dopo la scuola, appuntamenti con gli amichetti, feste di compleanno... E gli adolescenti non sembrano sapersi organizzare autonomamente per ciò che riguarda, invece, i tempi e le scadenze relative a scuola , dentista, attività agonistica. In tutto ciò, si inseriscono anche riunioni familiari, cene con amici da preparare, acquisti per la casa, bollette, mutui e multe da pagare. Come destreggiarsi, quindi? Pianificando in modo intelligente e funzionale.

L'agenda perfetta - Non esiste un modello di agenda universalmente valido per tutte le donne. Infatti, c'è chi preferisce la versione pocket e chi, al contrario, si sente più sicura con un'agenda di grandi dimensioni. In linea generale, l'agenda perfetta su cui segnare tutti gli appuntamenti della famiglia, è quella settimanale ma dotata di sufficiente spazio giornaliero. Una visuale quotidiana dell'intera settimana permette di avere tutto sotto controllo sin dal lunedì.



Il planning da tavola - Non solo agenda in borsetta, spesso può rivelarsi utile aggiungere anche altri memo efficaci perché visibili e pratici. È il caso del planning cartaceo che si appoggia su un tavolo o un mobile all'ingresso di casa e che si aggiorna al mattino, strappando poi la pagina a fine giornata. In questo modo, ciascun membro della famiglia avrà modo di consultare gli appuntamenti della giornata. Un'idea carina ed efficace, può essere quella di far scegliere a ognuno un pennarello colorato per segnare eventuali variazioni di programma o impegni sopraggiunti improvvisamente.



I cari post-it - Se si hanno figli particolarmente distratti e con la testa tra le nuvole, i post it colorati si rivelano validi alleati. Per esempio, si possono appiccicare post it sullo specchio del bagno, sulla scrivania dei ragazzi o, semplicemente, sul frigorifero.



Non esagerare con gli incastri - Si sa, le donne sono purtroppo massime esperte di multitasking e versioni di tetris familiare inimitabili. Ma sarebbe il caso di sfoltire l'agenda se gli appuntamenti si fanno troppo pressanti e ravvicinati. Anche se sembra di poter fare tutto, e probabilmente ci si riuscirebbe anche, è meglio organizzare la giornata familiare mantenendo gli spazi per respirare e rilassarsi insieme senza far nulla.



Le priorità - Nell'organizzazione ottimale degli impegni familiari, è buona norma avere ben presente le priorità della famiglia. Ovvero, mettere in lista gli appuntamenti a seconda del grado di urgenza. Prima le scadenze più "pericolose" come le bollette e le multe, onde evitare spiacevoli conseguenze. Queste operazioni, però, sono altamente agevolate dalla tecnologia e ormai possono essere eseguite con pochi click da casa. Poi, è importante fissare per bene gli impegni "sanitari" dei membri della famiglia: vaccinazioni, controlli periodici, prevenzione, dentista. Tutto il resto va calibrato, ricordandosi che il vero lusso e il grande regalo che si può fare oggi alla propria famiglia è il tempo libero.