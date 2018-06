Come immagini la casa al mare? Ecco dieci proposte per sognare Cancun, Messico Istockphoto 1 di 11 Australia Istockphoto 2 di 11 Sri Lanka Istockphoto 3 di 11 Sri Lanka Istockphoto 4 di 11 Sardegna Istockphoto 5 di 11 Santa Teresa di Gallura, Sardegna Istockphoto 6 di 11 Panarea, Isole Eolie Istockphoto 7 di 11 Miami, California Istockphoto 8 di 11 Maldive Istockphoto 9 di 11 Grecia Istockphoto 10 di 11 Francia Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Dall'Australia al Messico, passando per le Maldive: basta lasciar andare la fantasia per immaginare dove vorremmo poter ammirare i colori del mare. Le case da sogno affacciate sull'oceano, le costruzioni bianche e inconfondibili del Mediterraneo esaudiscono la voglia di lusso senza ostentazione.



Il design più moderno, infatti, risponde alla volontà di lasciar parlare l'ambiente esterno senza soluzione di continuità con gli interni, che fanno spazio ad ampie finestrature che allargano l'orizzonte e lasciano che la luce inondi le stanze.



Un'eleganza sommessa che piace anche nelle località più esclusive: qui soggiorno e camera dal letto sembrano proprio tuffarsi fra le onde con arredi ridotti al minimo e dai toni neutri.



In Messico i colori la fanno da padrone e così al bianco ottico degli esterni si accompagnano tessuti sgargianti e dai toni vivaci.

Nelle splendide ville di casa nostra& piacciono terrazze ricavate dalla roccia che dominano le baie dall'alto e intuizioni architettoniche che proiettano il locale del bagno in totale sintonia con il mare attraverso vetrate infinite, come in Sardegna, oppure ampie terrazze ricoperte da cannicciati e bouganville colorate come alle Isole Eolie.



Molto graziose e con un tocco di impareggiabile charme anche le case di villeggiatura in Francia, che non tradiscono il sapore provenzale coi suoi punti di blu inconfondibili e arredano living pronti ad accogliere gli ospiti anche quando il tempo fa i capricci.