Come fotografare la pancia in gravidanza

La mamma - La prima cosa da fare, è puntare sul look naturale della futura mamma evitando make-up aggressivo o acconciature troppo elaborate. Una pelle resa perfetta e luminosa da primer e blush, labbra illuminate da un tocco di gloss, una passata di mascara sulle ciglia. E i capelli, puliti e setosi, sciolti sulle spalle o raccolti in uno chignon finto-casual.



Il nudo - Per la foto con il pancione, è consigliabile un po' di nudo. Infatti, la tendenza è proprio quella di fotografare la pancia nuda coprendo tutto il resto del corpo, o quasi. No agli indumenti che strizzano o eccessivamente aderenti. Saranno perfetti top morbidi e pantaloni o gonne lunghe con coulisse, camicie maschili, cardigan ampi, pashmine annodate con garbo. Piedi nudi e posizioni naturali completeranno l'effetto dolce e romantico.



Le posizioni - Per far risaltare la bellezza del pancione, l'ideale è fotografarlo di lato. Anzi, una delle idee più gettonate è la foto "progressiva" della pancia che cresce. Fino ad arrivare alla stessa foto (abiti, sfondo e posizione sempre identiche) scattata dopo il parto, con il neonato in braccio. L'effetto più bello si ottiene se la mamma si posiziona nella penombra di fronte a una finestra.



Lo sfondo - Il fondale per la foto "casalinga" con pancione non sarà ovviamente impeccabile come quello del fotografo. Però, con alcuni accorgimenti, si può ottenere una foto perfetta anche tra le mura domestiche. Da evitare cucina o pareti molto decorate, così come ringhiere del balcone o altri dettagli non propriamente raffinati e adatti allo scopo. Meglio optare per una parete semplicemente colorata (e senza quadri) oppure puntare sulla penombra o, ancora, sull'effetto sfuocato per lo sfondo.



Il papà - A volte, nella foto con il pancione, è presente anche il papà. In questi casi, per il futuro papà sono consigliati outfit casual e molto neutri nei colori. Piedi nudi e posizioni estremamente naturali, e ovviamente affettuose. Per esempio, il papà che abbraccia la mamma alle spalle e la pancia protagonista dello scatto. O, ancora, il papà che bacia il pancione. Immancabile anche la foto delle mani dei futuri genitori intrecciate dolcemente sulla pancia.