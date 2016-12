Come combattere i pidocchi con i rimedi naturali

07:00 - Solo a nominarli scatta il prurito, una sorta di effetto placebo inverso. Sono i pidocchi, quei minuscoli parassiti che infestano le teste dei bambini soprattutto nei periodi in cui il clima è più favorevole. Contrariamente a quanto credono in molti, la pediculosi non è legata alla scarsa igiene, anzi è proprio il contrario in quanto i pidocchi prediligono capelli e cuoio capelluto puliti, solo che i sistemi immunitari dei bambini negli ultimi anni sono stati indeboliti da una vita più sedentaria, più farcita di prodotti chimici di igiene e da un uso più intenso di medicinali e ciò ha fatto sì che le infestazioni diventassero più frequenti.

Se scoprite che i bambini hanno i pidocchi e volete fare a meno di utilizzare soluzioni chimiche farmaceutiche è consigliato cominciare innanzitutto dalla prevenzione e poi provare a combattere l'infestazione con qualche rimedio della nonna completamente naturale.



I rimedi naturali più consigliati per il trattamento dei pidocchi sono gli oli essenziali, in particolare quelli di rosmarino, timo, anice, eucalipto e lavanda. Questi oli devono essere utilizzati con una base di olio d'oliva i una proporzione di 1 a 1: a ogni cucchiaio del primo deve corrisponderne uno di olio essenziale. Un altro ottimo rimedio è l’impiego di aceto bianco che scioglie il collante con cui il pidocchio femmina adulto fissa le lendini (uova) al capello. Il risultato sarà una rimozione così più agevole con il pettinino e ne verrà ritardata la nuova posa.



Un rimedio che risale ai giorni nostri, ma che pare stia già riscuotendo un enorme successo, è quello della piastra per capelli. Il metodo è rivoluzionario perché agisce proprio sulle lendini (le uova) che sono quelle davvero più fastidiose da rimuovere e uccidere.



Bisogna fare prima un trattamento specifico per ammazzare i pidocchi e in seguito, sui capelli asciutti, si passa la piastra, che con il calore molto forte brucia le lendini, che andranno rimosse con il pettinino a denti stretti.



Sfrutta sempre il potere del calore anche il metodo del casco anni '70. Secondo una ricerca dell'università dello Utah, utilizzare l'asciugatura con il casco, per un tempo di 15 minuti, ha un'efficacia paragonabile a quella del trattamento chimico. Infatti lendini e pidocchi vengono disidratati e uccisi.



In ultimo una scoperta che non ci lascia sorpresi riguarda l'efficacia dell'aglina anche sui pidocchi. Le proprietà antisettiche, antibattriche e antinfiammatorie dell'aglio sono ormai note ma un gruppo di mamme statunitensi ha provato a dare alle proprie figlie delle compresse d'aglio ottenendo come risultato una sorta di immunizzazione contro l'attacco dei pidocchi. Prevenire, pertanto, è la risposta giusta.