Come affrontare al meglio la ricerca di un bebè

I cibi amici - Per quanto riguarda l'alimentazione alleata della fertilità, è bene seguire una dieta equilibrata e, soprattutto, molto varia. Inoltre, se si è in sovrappeso o in sottopeso, è opportuno correggere la propria dieta facendosi seguire da un esperto: infatti, sia i chili di troppo sia i molti chili in meno, non favoriscono la fertilità nella donna. Gli alimenti alleati della fertilità sono tutti i vegetali (legumi compresi), i cibi ricchi di acidi grassi essenziali (Omega 3 e Omega 6) come il pesce, l'olio EVO, i semi di lino, i semi oleosi in generale e la frutta secca, le proteine magre (meglio diminuire il consumo di salumi e carni conservate), i latticini magri (yogurt, latte scremato, ricotta, crescenza), le uova e i cereali integrali (meglio ancora se in chicco). Per favorire un buon apporto di acido folico (fondamentale anche nel momento del concepimento), si consiglia il consumo di verdure della famiglia delle crucifere (broccoli, verza) e di ortaggi a foglia verde, oltre a un'integrazione specifica supplementare di questa vitamina (indispensabile, durante la gestazione, per la corretta chiusura del tubo neurale).



I cibi nemici - Gli alimenti che sarebbe opportuno evitare (o ridurre) quando si è in cerca di un bebè, sono invece: le farine raffinate, gli zuccheri, i formaggi crudi o molto grassi, le carni conservate e i salumi, lo zucchero (compresi dolciumi vari), l'alcol e gli eccessi in genere. Infatti, ciò che bisogna mantenere è proprio l'equilibrio: è importante fare attenzione a nutrire l'organismo e a evitare le calorie cosiddette "vuote". Inoltre, attraverso l'assunzione dei cibi corretti (vegetali e alimenti ricchi di acidi grassi essenziali) si riduce il livello di infiammazione dell'organismo, favorendo la creazione di un "ambiente" accogliente per chi è in cerca di un gravidanza.



Attività fisica - La sedentarietà è nemica della salute e, di conseguenza, anche della fertilità. Dunque, chi cerca un bebè dovrebbe fare attenzione a questo aspetto della quotidianità favorendo l'attività fisica anche nelle piccole scelte di ogni giorno. Per esempio, concedendosi lunghe passeggiate, facendo le scale, evitando di usare l'auto o scendendo qualche fermata prima dai mezzi pubblici. Muoversi aiuta l'organismo a restare in perfetto equilibrio, combattendo anche glicemia alta, accumulo di colesterolo cattivo e sovrappeso. Inoltre, lo sport favorisce un migliore riposo notturno e la qualità del sonno incide positivamente sull'equilibrio ormonale.



Riduzione dello stress - Lo stress ostacola la fertilità, sia maschile sia femminile. La società contemporanea non favorisce il relax e la riduzione dello stress, complici preoccupazioni, scadenze e difficoltà di vario genere. Per gestire la continua tensione a cui si è sottoposti, è consigliabile imparare a ridurre l'ansia attraverso la respirazione corretta (per esempio, training autogeno), la meditazione o altre tecniche efficaci come lo yoga.



Esami e controlli - Quando si pianifica una gravidanza, è opportuno informare il medico curante e lo specialista in modo da effettuare tutti gli esami e i test consigliati. Per esempio, per chi non ha contratto la rosolia durante l'infanzia, può essere di fondamentale importanza sottoporsi allo specifico vaccino prima di concepire. Dunque, è bene stilare un vero e proprio planning dei controlli medici previsti.