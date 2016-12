Cinque strategie salva-coppia per sopravvivere ai figli

Mostrare all'altro le proprie paure - Non si nasce genitori e, insieme a un figlio, può arrivare un carico di ansia difficile da gestire e in grado di spezzare anche le unioni più solide. Ammettere di avere paura è il primo, fondamentale, passo per stabilire un rapporto onesto e gioioso con il proprio partner. Si scoprirà così che molti timori, magari non confessati per puro imbarazzo o paura di deludere l'altro, sono in realtà condivisi da entrambi.



Dedicarsi a se stessi - Per stare bene insieme, è fondamentale stare bene con se stessi. E, con i figli (soprattutto se sono piccoli) è più complicato ritagliarsi sane pause tutte per sé. Ma non è impresa impossibile: l'essenziale è sapersi organizzare e concedersi una cena con le amiche, una partita di calcetto, un bagno caldo, la palestra. Non si tratta di anteporre i propri desideri alla felicità del bambino ma di rendere l'atmosfera familiare e di coppia più serena e frizzante.



Festeggiare spesso - Sono sempre pochi i complimenti e le gratificazioni che ci si concede in coppia, soprattutto da genitori. Ma parole carine e di apprezzamento, che siano esse dedicate all'aspetto o a un successo lavorativo, sono un vero balsamo per l'autostima. E non vanno mai fatte mancare. Quindi, è essenziale esprimere anche i sentimenti positivi, gli entusiasmi e la stima. Queste emozioni vengono spesso sotterrate dalla routine, dagli impegni di lavoro, dalle notti insonni e da una sorta di apatia di coppia. Brindare alla giornata, al proprio partner e ai successi di entrambi (grandi o piccoli) è un ottimo auspicio di felicità.



Non si è solo genitori - Diventare mamma e papà non significa smettere si essere donna e uomo o, più in generale, persone. Il ruolo genitoriale, infatti, tende a inglobare tutti gli altri aspetti della relazione. Si rende necessario, dunque, opporre una certa resistenza a questo processo e regalarsi momenti di confronto che non abbiano come unico scopo il benessere del bambino. Parlare di attualità, scappare al cinema, ascoltare musica o, semplicemente, ridere con gli amici di sempre. Avere un'ancora di salvezza è, qui, fondamentale: baby sitter, nonni e amiche di supporto non devono mai mancare.



Accettare i cambiamenti e renderli vivi - La nascita di un bambino porta sostanziali rivoluzioni nella vita di coppia e familiare. Rifiutare questi cambiamenti, senza esternare il proprio sconforto, è un atteggiamento che, alla lunga, porta a frustrazione e depressione. Accettare che tutto si trasformi e che sia in divenire, invece, è la via da percorrere per vivere il momento serenamente e con pienezza. Il cambiamento va accolto per farlo diventare il punto di partenza verso nuove e gratificanti avventure.