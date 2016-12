Cinque piatti internazionali per le tue Feste

Dalla Francia, la galletta dei Re Magi - Si chiama Galette des Rois ed è un dolce natalizio francese, che contiene anche una sorpresa. Solitamente preparata per celebrare l'Epifania e l'arrivo dei Re Magi, questa torta ha, infatti, nell'impasto un piccolo oggetto di materiale pregiato. Oppure, se si vuol rimanere fedeli alla tradizione, un fagiolo: chi troverà questo fagiolo, dovrà organizzare una cena per parenti e amici. Ma come è fatta la Galette des Rois? Con una farcia a base di puro burro, secondo tradizione d'Oltralpe, uova, vaniglia e rum. Il tutto, avvolto in una pasta sfoglia.



Christmas Pudding, dall'Inghilterra - Il tipico budino di Natale inglese è una ricetta piuttosto semplice e, grazie alla consistenza cremosa, è molto amato dai bambini. Perché questi ultimi lo apprezzino, se non amano il sapore della frutta secca e delle spezie, si possono inserire nell'impasto tante gocce di cioccolato. Gli ingredienti originali sono burro, uvetta, canditi, mandorle tritate, farina, chiodi di garofano, cannella, zenzero, noce moscata, pane fresco, zucchero di canna, limone e melassa. In più, la ricetta prevede l'aggiunta di brandy (anche per flambare),



Le frittelle, dal Sud America - Croccanti e perfette da sgranocchiare mentre si gioca a tombola o a carte, tipico proseguimento del ricco pranzo di Natale, le frittelle Ojuelas sono un'ottima idea per stupire gli amici. Si preparano friggendo in abbondante olio di semi (meglio se si utilizza quello di arachide) una morbida pasta di mais. Una volta scolate, le frittelle Ojuelas si ricoprono di zucchero semolato o a velo (bianco oppure di canna) e si gustano con pasta di guava, cioccolata calda con peperoncino oppure con la crema dolce Natilla, molto corroborante e perfetta per la stagione invernale.



Ciambella e biscotti svedesi - I bambini faranno i salti di gioia: questi dolci sembrano giungere direttamente dalla casa di Babbo Natale. La ciambella svedese natalizia, lussekatte, è un originale e aromatico ciambellone a pasta dolce, ripieno di uvetta e zafferano. Invece, i pepparkakor sono biscotti di zenzero dalle forme natalizie. Di solito, le mamme svedesi li tagliano a forma di cuoricini o maialini, però si possono utilizzare anche stampi a forma di renna, Babbo Natale o stelline. Infine, i bambini decoreranno i biscotti con glasse colorate (con l'aiuto di coloranti alimentari), palline d'argento commestibili e granelle di cioccolato colorate o caramelle.



Dal Libano, un dolce alla curcuma - Una spezia dai mille usi e davvero benefica per la nostra salute. In Libano si usa confezionare un dolce molto speciale a base di curcuma. Per prepararlo occorrono ingredienti semplici come farina, olio vegetale, lievito, zucchero e latte. Il tutto viene poi arricchito dalla dorata curcuma e dalla salsa tahina (crema di sesamo). Piacerà molto agli amici amanti dell'etnico, ottimo servito freddo insieme al tè nero o a un bricco di succo di melograno fresco.