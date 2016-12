Centro estivo in fattoria: i benefici per i bambini

All'aperto - Il primo vantaggio del centro estivo in fattoria, è senza dubbio la vita all'aria aperta. Infatti, stare all'aperto fa bene ai bambini anche durante l'inverno e, a maggior ragione, quindi in estate. Sentire la stagione che cambia, il caldo, il vento, il profumo di fiori e alberi: queste sono ricchezze impagabili per i bambini, ma anche per gli stessi adulti costretti a una vita sedentaria al chiuso.



Rispetto per gli animali - Solitamente il centro estivo in fattoria prevede che ci si occupi anche di animali quali cavalli, carpette, galline... In questo modo, i bambini imparano a rispettare tutti gli esseri viventi e apprendono anche "sul campo" nozioni di educazione ambientale altrimenti difficili e noiose da spiegare.



Il ciclo della vita - In un ambiente come la fattoria, non mancano fiori, frutti e prodotti della terra. Imparare a riconoscerli e osservare da vicino il ciclo della vita, è fondamentale per un bambino abituato a vivere tra palazzi e a fare la spesa al grande supermercato. Imparare da dove vengono energia e cibo farà del bambino un futuro adulto più consapevole e più attento all'ambiente.



Condividere - Le "mansioni" e i giochi del centro estivo in fattoria, prevedono che si suddividano compiti e si scambino continuamente ruoli. Relazioni e dinamicità si fondono così in un circolo virtuoso, che farà bene alla capacità di socializzare dei piccoli ospiti, così come all'abilità di adattarsi alle diverse situazioni. E sappiamo quanto essere versatili sia oggi più che mai importante.



Libertà - La fattoria, rispetto a una palestra o a una scuola, prevede che l'elemento libertà sia cruciale nell'esperienza estiva. E l'estate dovrebbe essere, per forza di cose, collegata alla sensazione di libertà: correre nei prati, saltare nelle pozzanghere, sporcarsi di terra e fango sono enormi benefici per lo sviluppo psico-fisico dei bambini.