Casa: tante idee per arredare in stile country

Con l'autunno alle porte, torna la voglia di circondarsi di oggetti e dettagli che ci riportino il tepore delle coccole: succede anche a chi non ama un arredamento troppo pesante e opta per ambienti luminosi e quasi del tutto privi di oggetti.



Fiori, prima di tutto: in un vaso, sulle tende o sulla biancheria da letto, non importa: anche l'abitazione più moderna può richiamare lo style country aggiungendo al proprio carattere un po' di fiori. Eleganti e discreti, stanno bene ovunque. Se il temperamento è romantico, nei mercatini possiamo trovare le tazze da tè old england, che saranno perfette anche su un tavolo ultramoderno in cristallo o su una mensola del soggiorno; se siamo troppo giovani per apprezzare queste romanticherie, potremo risolvere con un copripiumino dai toni verde bosco da appoggiare sul letto minimalista. Insomma, la scelta è davvero infinita.



Ci piace il cuoio: ottimo amico di ambienti moderni e super chic, il rivestimento in cuoio trova collocazione tanto nei loft quanto in ambienti dove si desideri scaldare l'atmosfera con toni scuri, ma caldi. Bellissimo sui divani chester, è l'ideale per un comodo pouf da abbinare al letto minimal del sottotetto di design. La nuance calda e maschile si addice anche al sofà dal tessuto cangiante e dalla forma retrò da abbinare a pareti in mattoni degli edifici post industriali. Un modo elegante e glamour che incontra anche il gusto maschile.



Una cucina tutta nuova: chi l'ha detto che la modernità deve essere fredda per forza? Evviva invece le cucine ultramoderne che richiamano nelle forme e nella scelta dei materiali il gusto della campagna. Leggere e senza fronzoli, si addicono a tutti gli appartamenti, anche a quelli dal tratto contemporaneo. L'abbinamento con colori accesi, come il rosso, o con qualche elettrodomestico in stile vintage, regala quella spensieratezza giovanile che piace proprio a tutti.



Il legno è re: in cucina come nel living, il legno o il richiamo al legno restituiscono immediatamente il sapore della campagna. Che si tratti di modernissima carta da parati, di travi a vista o ancora di uno scrittoio per un piccolo angolo lettura, l'importante è scaldare con eleganza. Il top? Abbinare a soffitti con travi a vista a a cassettoni elementi ultramoderni, come scale in cristallo e suddivisioni senza soluzione di continuità: l'eleganza della sobrietà.



Aria nuova: chi adora il bianco e gli ambienti ampi e luminosi, può liberamente giocare con gli accessori. Un vecchio lampadario con gocce di cristallo, una consolle - non importa se modernissima - su cui poggiare il vecchio centrino della nonna, le tende leggere e abbondanti da lasciare lunghe sul pavimento: se la fantasia è un must nell'arredamento di casa, qui la possiamo lasciare libera di sfogarsi senza timore di esagerare.



E per finire... : anche a tavola possiamo portare un po' di gusto country. Abbiniamo a tavoli ultramoderni piatti e posate in peltro da abbinare a tovaglioli di lino grezzo o in canapa magari legati con lo spago e a piccoli segnaposto che ricordano il verde della campagna. Davvero super chic e d'effetto per una cena con amici o per il pranzo della domenica in famiglia. A volte la forma è importante quanto la sostanza e se abbiamo in mente un menù autunnale questo sarà il modo ideale di presentarlo ai commensali. Buon apppetito!