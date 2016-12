Casa a misura di bimbo: le regole fondamentali da seguire

07:00 - Spesso tendiamo ad arrabbiarci con i bambini che toccano delle cose, si avvicinano a qualcosa di pericoloso e magari urliamo prendendocela con loro. Noi stiamo solo cercando di evitare che i nostri figli si facciano male magari arrampicandosi o toccando oggetti delicati, rischiando di romperli e di farsi del male. Ma se la colpa non fosse dei bambini? Loro hanno la necessità di esplorare, scoprire e fare nuove esperienze e la responsabilità di creare un ambiente sicuro dove poter fare questo è dei genitori.

Il problema è che le nostre case non sono sempre pensate per ospitare i bambini. I genitori devono imparare ad accogliere le loro esigenze, è importante per una vita familiare serena e tranquilla. Per rendere le case a misura di bimbo, non c’è bisogno di stravolgere l’ambiente o di renderlo speciale e ovattato del nido e nemmeno di rivoluzionare dalla a alla z tutto l’arredamento spendendo così molti soldi.



Possono bastare solo delle piccole variazioni a costi contenuti per rendere le stanze di casa più funzionali e sicure. Ai bambini piace moltissimo trovare oggetti e spazi dedicati a loro e nei quali possono muoversi senza l’aiuto dei grandi. Se viene data loro la possibilità di accedere a un’alternativa equivalente a quella dei grandi, i bambini non hanno motivo di disobbedire e prendere o danneggiare le cose degli adulti.



Bastano poche regole per trasformare una casa normale in una misura di bimbo.



1. Acquistate arredi di taglia bambino. Questo vi consentirà di chiedere responsabilità e partecipazione ai piccoli, insegnando loro ad esempio che, dopo aver finito di giocare, le cose devono essere rimesse a posto.



2. Utilizzate un rialzo o un gradino trasportabile: in questo modo il piccolo avrà la possibilità di spostarlo per casa per aiutarsi a prendere oggetti dal tavolo o dal mobile della cucina o sedersi a tavola con una normale sedia. Ovviamente è anche indispensabile insegnare ai figli come utilizzare questi complementi. Questo sarà un modo per evitare che si facciano male utilizzando, per esempio, una sedia alta o che si arrampichino sui cassetti.



3. Anche se si vive in un ambiente piccolo non bisogna preoccuparsi. Per un bambino il problema con lo spazio non non è una questione di ampiezza, ma di altezza. Pertanto avete due soluzioni: o si pongono gli oggetti più in basso o si trova il modo affinché i bambini possano arrivare più in alto.



4. Per moltiplicare gli spazi accessibili e raggiungibili anche ai bambini, ci sono diverse soluzioni, anche se la casa non è molto grande: si possono disporre e collocare gli oggetti:che appartengono agli adulti nella parte superiore dei mobili: in questo modo verrà lasciato libero più spazio nella fascia più vicina al pavimento, all’altezza dei bimbi e pronta per essere riorganizzata.