Cambio dell'armadio per tutta la famiglia senza stress!

Tirare fuori tutto - Anche se sembra un paradosso, per fare più velocemente e più efficacemente il cambio dell'armadio è meglio svuotarlo completamente invece di prendere alcuni pezzi qua e là sostituendoli con gli abiti di stagione. Inoltre, questa operazione può essere il punto di partenza ideale per dedicare al guardaroba un sano tentativo di space clearing. Dunque, per prima cosa: svuotare l'armadio e mettere tutti i vestiti sul letto.



Dividere ed eliminare - Non tutto ciò che appartiene alla stagione "uscente", è incompatibile con l'autunno. Pensiamo soltanto alle canotte più chic che saranno perfette anche nelle sere autunnali con un golfino bon ton. Così come le t-shirt di ragazzi e bambini, indispensabili per lo sport e quando i riscaldamenti puntano eccessivamente al rialzo. Quindi, la seconda operazione è tenere ciò che servirà ancora e separare in un angolo gli indumenti decisamente fuori stagione.



In ordine per la prossima estate - Gli abiti prettamente estivi vanno riposti, puliti, in contenitori appositi e, prima ancora, sigillati in buste per indumenti. In questo modo, non ci si ritroverà impreparate e in panico al seguente cambio di stagione (e di armadio). Invece, gli indumenti non più utilizzabili andrebbero donati se ancora in buone condizioni o scambiati con le amiche o, ancora, riciclati creativamente se irrimediabilmente danneggiati.



Pochi pezzi, ma buoni - A questo punto, si introducono nel guardaroba gli abiti autunnali e invernali. È in tale fase che possono emergere eventuali mancanze: per esempio, se i bambini sono cresciuti molto e non possono più utilizzare gli indumenti dell'anno precedente. Quindi, è bene compilare una lista dettagliata per uno shopping "chirurgico" alla prossima uscita per negozi.



Delegare se possibile - Il compito, impegnativo, del cambio dell'armadio però non deve gravare interamente sulle spalle della mamma. Infatti, è importante dedicare a questo momento una giornata del weekend per poter dividere i compiti con il partner. Inoltre, anche i bambini possono occuparsi di alcune incombenze: appaiare i calzini, provare gli abiti, passare gli "attrezzi del mestiere" a mamma e papà. I figli adolescenti, invece, potranno fare molto di più: la voglia in questo caso potrebbe mancare ma pensare di rinnovare alcuni pezzi del guardaroba costituirà un ottimo stimolo all'operosità.