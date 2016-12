Bambini e videogiochi: gli effetti positivi

LO STUDIO – L'Università del Minnesota, negli Stati Uniti, ha condotto una ricerca per evidenziare gli effetti dei videogiochi sulla mente umana tramite l'utilizzo di un gioco d'azione. Il risultato? I partecipanti all'esperimento hanno dimostrato un miglioramento nella capacità di attenzione verso le informazioni a livello uditivo e visivo. Inoltre, l'indagine ha evidenziato una maggior velocità nell'abilità di prendere decisioni utili.



EFFETTO GAME – Durante l'esecuzione di un gioco, a livello celebrale risulta incrementata la produzione di dopamina. Secondo gli studi in corso presso l'Università di Ginevra, Svizzera, migliora l'attenzione sulle aree visive e la concentrazione diventa più alta, con un effetto positivo sul problem solving. I giochi d'azione aiutano a superare gli ostacoli e individuare soluzioni adeguate in meno tempo: una competenza utile anche nella vita quotidiana.



BRAIN TRAINING – Dalle ricerche emerge che gli effetti dei videogiochi possono stimolare la rigenerazione delle cellule celebrali, incrementano il q.i. e si rivelano utili anche per gli anziani, perché aiutano a contrastare il declino mentale. Gli esperti del Douglas Mental Health University Institute di Montréal, Canada, hanno osservato che le strategie di navigazione messe in atto dai giocatori dei videogame sfruttano maggiormente il sistema di ricompensa cerebrale, che ha implicazioni profonde nel determinare il comportamento più vantaggioso per i bisogni dell'individuo.



RISCHI E VANTAGGI – I rischi connessi all'uso dei videogiochi non hanno a che fare solo con il numero di ore (spesso eccessivo!) che bambini e adolescenti trascorrono davanti a uno schermo. È importante che i genitori diventino maggiormente consapevoli rispetto all'uso della tecnologia. Com'è possibile accompagnare un minore se gli adulti stessi non sanno come usare al meglio computer e tablet? Selezionare in modo opportuno giochi e passatempi è il primo passo per offrire ai propri figli un videogame adatto per la loro età: nel caso fatti aiutare dal negoziante di fiducia o da un amico esperto.



GIOCHIAMO INSIEME – I bambini sono incredibilmente intuitivi. Sfidarsi a un videogioco può essere un modo per conoscersi, trascorrere tempo insieme e avere accesso al loro mondo. Chiedi a tuo figlio di aiutarti a scoprire le regole e fatti coinvolgere in una partita: ciò di cui hanno davvero bisogno i piccoli è non essere lasciati soli davanti a uno schermo. Scegli il gioco giusto, in grado di allenare il cervello. Evita gli abusi e, soprattutto, sii presente.